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Общество

Не прошли дальше – Минздрав подвел итоги масштабной проверки

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 22:02 Фото: Zakon.kz
Каждый пятый руководитель и заместитель медицинских организаций родовспоможения, детских стационаров и станций скорой помощи в Казахстане не смог преодолеть порог аттестации. Об этом 6 ноября 2026 года рассказали в Министерстве здравоохранения РК, сообщает Zakon.kz.

Первый этап масштабной аттестации в формате компьютерного тестирования стартовал 1 октября. На текущий момент проверку прошли 235 человек из 15 регионов страны, что составляет 72,1% от общего числа запланированных участников.

Из общего числа сдавших тесты 188 руководителей и их заместителей (80%) успешно справились с заданием.

"Еще 47 человек (20%) не набрали необходимого количества баллов. Среди них – 25 руководителей и 22 заместителя. Кроме того, 27 человек на тестирование не явились", – говорится в сообщении Минздрава.

  • Главные аутсайдеры: По числу проваленных тестов лидируют Акмолинская, Мангистауская и Костанайская области – на эти три региона приходится более половины всех отрицательных результатов (55,3%).
  • Лучшие результаты: Абсолютную грамотность и стопроцентную сдачу продемонстрировали участники из Астаны и Павлодарской области.

В Министерстве здравоохранения подчеркивают, что управленческие решения руководства напрямую влияют на безопасность и качество оказания медицинской помощи пациентам.

"Согласно Правилам аттестации на профессиональную компетентность, участники, получившие отрицательный результат тестирования, не допускаются к собеседованию и подлежат повторной аттестации через шесть месяцев. Отмечаем, что представленные данные являются промежуточными результатами первого этапа, а не окончательными итогами аттестации. Тестирование продолжится до конца декабря 2026 года", – добавили в МЗ РК.

Ранее министр здравоохранения приказом от 30 октября 2026 года внесла изменения в части оказания государственных услуг в сфере фармацевтической деятельности.

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Канат Болысбек
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