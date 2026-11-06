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Общество

Казахстанка лишилась работы из-за абсурдной причины и пошла против начальства в суд

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 23:52 Фото: pixabay
В Атырау аккомпаниатор государственного учреждения через суд доказала незаконность своего увольнения. Женщину отправили в отставку из-за якобы "недостаточной постановки голоса", сообщает Zakon.kz.

Конфликт разгорелся после того, как руководство ГУ предъявило к сотруднице неожиданные претензии. Работодатель решил расторгнуть трудовой договор, сославшись на протокол конкурсного отбора.

В документе указали, что у женщины слабая постановка голоса и низкий уровень музыкального образования.

"Не согласившись с увольнением, истец обратилась в суд, указав, что приказ о расторжении трудового договора издан с нарушением требований трудового законодательства. В связи с этим она просила признать приказ незаконным, восстановить ее на прежней должности и взыскать средний заработок за время вынужденного прогула", – говорится в сообщении.

Во время разбирательств суд установил, что руководство учреждения допустило грубые нарушения трудового законодательства. Качественную оценку квалификации работника имеет право давать только аттестационная комиссия.

Поскольку работодатель не провел официальную аттестацию и не подтвердил профнепригодность сотрудницы должным образом, суд встал на сторону истца.

В итоге приказ об увольнении отменили, аккомпаниатора восстановили на прежней должности, а учреждение обвязали выплатить ей всю задолженность по зарплате.

Решение суда уже вступило в законную силу.

Ранее в Министерства труда и социальной защиты населения рассказали казахстанцам, может ли работодатель штрафовать за опоздание или ошибку в работе.

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Канат Болысбек
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