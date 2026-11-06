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Общество

Ночная выходка в подъезде стоила жителю Астаны свободы

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2026 03:05 Фото: Zakon.kz
В одном из жилых домов на проспекте Бауыржана Момышулы мужчина повредил лифт в состоянии алкогольного опьянения и был арестован, сообщает Zakon.kz.

26-летний мужчина ногой ударил по двери лифта, повредив общее имущество жильцов. Сотрудники полиции установили личность правонарушителя и задержали его.

"В отношении мужчины приняты соответствующие меры по фактам нахождения в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, нарушения тишины и мелкого хулиганства", – сообщили в Департаменте полиции Астаны.

По решению суда правонарушитель арестован на пять суток. Кроме того, с него будет взыскан причиненный материальный ущерб.

В полиции напомнили, что лифты, подъезды, детские игровые площадки и другие объекты инфраструктуры в жилых домах являются общим имуществом. Их умышленное повреждение влечет ответственность, установленную законом.

Ранее полицейские Астаны проверили более 20 тысяч квартир, в том числе около тысячи проблемных адресов.

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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