Поездка в лифте в Астане закончилась вызовом спасателей

В районе Алматы города Астаны в одном из многоэтажных жилых домов по проспекту Б. Момышулы в лифте застряли пять человек, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, вызволить людей удалось при помощи специального ключа, которым спасатели открыли дверь кабины лифта и благополучно вывели пострадавших. Ранее сообщалось, что в микрорайоне Степной-2 города Караганды в одном из многоэтажных жилых домов 38-летний мужчина оказался заблокирован в лифте.

