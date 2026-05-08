Поездка в лифте в Астане закончилась вызовом спасателей
Фото: pixabay
В районе Алматы города Астаны в одном из многоэтажных жилых домов по проспекту Б. Момышулы в лифте застряли пять человек, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, вызволить людей удалось при помощи специального ключа, которым спасатели открыли дверь кабины лифта и благополучно вывели пострадавших.
Ранее сообщалось, что в микрорайоне Степной-2 города Караганды в одном из многоэтажных жилых домов 38-летний мужчина оказался заблокирован в лифте.
