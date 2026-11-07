Мебель на словах, миллионы в кармане: недобросовестного мастера осудили в Павлодаре
Как пишет 7 ноября 2026 года сайт телеканала "Ирбис ТВ", на скамье подсудимых оказался 39-летний мужчина.
Жертвами обмана стали в основном женщины, мечтавшие об обновлении интерьера. Общий ущерб исчисляется миллионами тенге, часть из которого мужчина начал все же возмещать в период судебных слушаний.
Это смягчило наказание, но заключения избежать не удалось. Приговором ему назначили три года, применили амнистию и окончательно определили 2 года 3 месяца.
"Большая часть ущерба не возмещена. В связи с этим назначено наказание – лишение свободы, но ближе к минимальному. При этом применил амнистию", – пояснила Жулдуз Тлегенова, судья межрайонного суда по уголовным делам города Павлодара.
Стоит отметить, потерпевшие забили тревогу в конце 2025 года. Мебельщик тогда, якобы, продолжал брать деньги с новых клиентов. А те, кто не получил обещанный товар, уже ходил по отделениям полиции и в прокуратуру.
Лишь спустя пару месяцев дело сдвинулось с места. Приговором суда сегодня многие довольны. Некоторые были даже немало удивлены, рассчитывая лишь на ограничение свободы. При этом надежды быстро вернуть свои деньги у людей мало.
"Часть людям вернул полностью в ходе судебного процесса и большая часть осталась. Кому-то вернул частично и есть которым ничего не вернул", – отметила Елена Кабусева, потерпевшая.
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке. Кроме того, осужденному на три года запретили заниматься изготовлением мебели.
Ранее сообщалось, что жителя Актобе подозревают в серии мошенничеств при изготовлении мебели на заказ.