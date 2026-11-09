В Алматы объяснили, зачем закрывают арыки на улице Сатпаева

Жительница Алматы сняла на видео, как рабочие закрывают плитами арыки по улице Сатпаева. Коммунальное государственное учреждение (КГУ) "Управление развития общественных пространств города Алматы" обратило внимание на публикацию и объяснило причины, сообщает Zakon.kz.

"Объясните мне, зачем они это делают?" – задается вопросом автор видео.

В ответ в управлении пояснили, что в настоящее время по улице Сатпаева на участке от улицы Байзакова до улицы Луганского реализуется проект комплексного благоустройства по принципу "от фасада до фасада", предусматривающий расширение пешеходных зон, обустройство велосипедной инфраструктуры, озеленение и модернизацию наружного освещения.





"На южной стороне улицы Сатпаева, в районе пересечения с улицей Мусрепова, в связи со стесненными условиями предусмотрено частичное перекрытие существующей арычной системы специальными плитами на протяжении ориентировочно 5-7 метров для обеспечения безопасного и непрерывного движения велосипедистов", – продолжили объяснение специалисты.

По данным ведомства, указанное решение позволяет организовать велодорожку без существенного сокращения прилегающей зеленой зоны.

После прохождения данного участка велодорожка вновь продолжается по предусмотренной проектом территории.

При этом арычная система сохраняется, ее функциональное назначение по отводу поверхностных вод не изменяется.

"Перекрытие носит исключительно локальный характер и предусматривает возможность дальнейшего обслуживания водоотводных лотков. Таким образом, указанные работы выполняются в рамках утвержденных проектных решений и направлены на обеспечение безопасного и комфортного передвижения пешеходов и велосипедистов с сохранением существующей системы водоотведения". КГУ "Управление развития общественных пространств города Алматы"

29 октября 2026 года мы писали о том, что в центре Алматы появится непрерывный пешеходный маршрут.