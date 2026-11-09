#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+18°
$
447.14
499.54
5.46
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+18°
$
447.14
499.54
5.46
Общество

В Алматы объяснили, зачем закрывают арыки на улице Сатпаева

Арык, арыки, арычная система, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 09:52 Фото: Zakon.kz
Жительница Алматы сняла на видео, как рабочие закрывают плитами арыки по улице Сатпаева. Коммунальное государственное учреждение (КГУ) "Управление развития общественных пространств города Алматы" обратило внимание на публикацию и объяснило причины, сообщает Zakon.kz.

"Объясните мне, зачем они это делают?" – задается вопросом автор видео.

Смотреть в Threads

В ответ в управлении пояснили, что в настоящее время по улице Сатпаева на участке от улицы Байзакова до улицы Луганского реализуется проект комплексного благоустройства по принципу "от фасада до фасада", предусматривающий расширение пешеходных зон, обустройство велосипедной инфраструктуры, озеленение и модернизацию наружного освещения.


"На южной стороне улицы Сатпаева, в районе пересечения с улицей Мусрепова, в связи со стесненными условиями предусмотрено частичное перекрытие существующей арычной системы специальными плитами на протяжении ориентировочно 5-7 метров для обеспечения безопасного и непрерывного движения велосипедистов", – продолжили объяснение специалисты.

По данным ведомства, указанное решение позволяет организовать велодорожку без существенного сокращения прилегающей зеленой зоны.

После прохождения данного участка велодорожка вновь продолжается по предусмотренной проектом территории.

При этом арычная система сохраняется, ее функциональное назначение по отводу поверхностных вод не изменяется.

"Перекрытие носит исключительно локальный характер и предусматривает возможность дальнейшего обслуживания водоотводных лотков. Таким образом, указанные работы выполняются в рамках утвержденных проектных решений и направлены на обеспечение безопасного и комфортного передвижения пешеходов и велосипедистов с сохранением существующей системы водоотведения".КГУ "Управление развития общественных пространств города Алматы"

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 09:52
Остановки исчезли, но появятся в других местах Алматы: что происходит возле вокзала Алматы-1

29 октября 2026 года мы писали о том, что в центре Алматы появится непрерывный пешеходный маршрут.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
в Алматы закрывают арыки
16:18, 24 апреля 2026
Почему в Алматы закрывают арыки
улица в Алматы
17:10, 27 марта 2026
Улицу Сатпаева в Алматы обновят по международным стандартам
Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, панорама Алматы
09:28, 09 сентября 2026
Акимат Алматы ответил на возмущение из-за замены брусчатки на проспекте Абая
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Арина Соболенко с кубком в руках
11:02, Сегодня
"Её стиль сбивает с толку ритм Соболенко": озвучен прогноз на матч Арины с Муховой
Андреева и Мартинес дурачатся на камеру
10:22, Сегодня
Навратилова оценила шансы Андреевой на победу на Итоговом турнире WTA
Михаил Шайдоров лежит на льду после выступления
10:00, Сегодня
"Он кажется заложником своей олимпийской победы": журналист Вайцеховская о Шайдорове
Кори Гауфф на фотосессии
09:27, Сегодня
Гауфф назвала слагаемые победы над Пегулой на старте Итогового турнира WTA в Индиан-Уэллсе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: