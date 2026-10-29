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События

В центре Алматы появится непрерывный пешеходный маршрут

дорожки, памятник, аллея, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 10:22 Фото: пресс-служба акимата Алматы
О том, как в Алмалинском районе Алматы продолжается благоустройство аллеи по ул. Карасай батыра, рассказали сегодня, 29 октября 2026 года, в пресс-службе городского акимата, сообщает Zakon.kz.

Известно, что проект предусматривает создание непрерывного пешеходного маршрута, который соединит скверы в центральной части города, включая парк "Карагайлы".

Специалисты уточняют, что первый этап работ завершили в 2025 году на участке от пр. Абылай хана до ул. Наурызбай батыра.

Уже в 2026 году благоустройство ведется от ул. Наурызбай батыра до ул. Масанчи. Протяженность второго участка превышает 500 метров.

"Важным изменением стало восстановление пешеходного прохода на участке, где ранее располагалась летняя терраса одного из ресторанов. По итогам переговоров с местными исполнительными органами собственники заведения за свой счет демонтировали конструкцию, которая прерывала аллею".Пресс-служба акимата Алматы
парк, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 10:22

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Теперь по этому участку можно пройти напрямую, без обходных путей. На освобожденной территории капитальное строительство не предусмотрено.

"После завершения работ отдельные участки аллеи будут объединены в единый пешеходный маршрут, связывающий общественные пространства центральной части Алматы".Пресс-служба акимата Алматы

Чуть ранее было опубликовано видео о том, каким будет новый роддом №1 в Алматы. Подробности – тут.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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