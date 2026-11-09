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Общество

Дожди со снегом и снегопады обрушатся на четыре региона Казахстана: опубликован дорожный прогноз на 9 ноября

Казахстан, дороги, погода, водители, предупреждение, непогода, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 08:46 Фото: Telegram/qazavtojol
В пресс-службе АО "НК "КазАвтоЖол" предоставили дорожный прогноз на сегодня, 9 ноября 2026 года. Также водителей призвали быть осторожнее из-за непогоды, прогнозируемой сразу в нескольких областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, в понедельник осадки в виде дождя со снегом и снега ожидаются в четырех регионах РК:

  • в Акмолинской области,
  • в Актюбинской области,
  • в Мангистауской области,
  • в Северо-Казахстанской области.
"На отдельных участках республиканских автодорог возможно ухудшение видимости и образование скользкого покрытия", – добавили в нацкомпании.

В связи с вышеизложенным водителям рекомендуют:

  • учитывать погодные условия,
  • соблюдать безопасную дистанцию,
  • выбирать скорость с учетом состояния дороги,
  • избегать резких маневров.

"1403" – актуальная информация о состоянии республиканских автодорог круглосуточно", – напомнили казахстанцам.

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, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 08:46
Дождь со снегом накроет большую часть Казахстана 9 ноября

Ранее "Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 9 ноября 2026 года. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях во всем Казахстане – Астане, Алматы, Шымкенте и 17 областях.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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