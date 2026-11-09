Дожди со снегом и снегопады обрушатся на четыре региона Казахстана: опубликован дорожный прогноз на 9 ноября
Фото: Telegram/qazavtojol
В пресс-службе АО "НК "КазАвтоЖол" предоставили дорожный прогноз на сегодня, 9 ноября 2026 года. Также водителей призвали быть осторожнее из-за непогоды, прогнозируемой сразу в нескольких областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Согласно предоставленной информации, в понедельник осадки в виде дождя со снегом и снега ожидаются в четырех регионах РК:
- в Акмолинской области,
- в Актюбинской области,
- в Мангистауской области,
- в Северо-Казахстанской области.
"На отдельных участках республиканских автодорог возможно ухудшение видимости и образование скользкого покрытия", – добавили в нацкомпании.
В связи с вышеизложенным водителям рекомендуют:
- учитывать погодные условия,
- соблюдать безопасную дистанцию,
- выбирать скорость с учетом состояния дороги,
- избегать резких маневров.
"1403" – актуальная информация о состоянии республиканских автодорог круглосуточно", – напомнили казахстанцам.
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Ранее "Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 9 ноября 2026 года. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях во всем Казахстане – Астане, Алматы, Шымкенте и 17 областях.
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