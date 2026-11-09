Дожди со снегом и снегопады обрушатся на четыре региона Казахстана: опубликован дорожный прогноз на 9 ноября

Фото: Telegram/qazavtojol

В пресс-службе АО "НК "КазАвтоЖол" предоставили дорожный прогноз на сегодня, 9 ноября 2026 года. Также водителей призвали быть осторожнее из-за непогоды, прогнозируемой сразу в нескольких областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, в понедельник осадки в виде дождя со снегом и снега ожидаются в четырех регионах РК: в Акмолинской области,

в Актюбинской области,

в Мангистауской области,

в Северо-Казахстанской области. "На отдельных участках республиканских автодорог возможно ухудшение видимости и образование скользкого покрытия", – добавили в нацкомпании. В связи с вышеизложенным водителям рекомендуют: учитывать погодные условия,

соблюдать безопасную дистанцию,

выбирать скорость с учетом состояния дороги,

избегать резких маневров. "1403" – актуальная информация о состоянии республиканских автодорог круглосуточно", – напомнили казахстанцам. Материал по теме Дождь со снегом накроет большую часть Казахстана 9 ноября Ранее "Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 9 ноября 2026 года. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях во всем Казахстане – Астане, Алматы, Шымкенте и 17 областях.

Поделитесь новостью