ЧП произошло в метро Алматы

Утром 5 ноября 2026 года в Алматинском метрополитене произошла нештатная ситуация, в результате которой пассажиров вывели, движение поездов временно остановили, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях горожане стали задавать вопросы: "Кто в курсе, что в метро произошло? Людей попросили дальше поехать на автобусе", "Что случилось в алматинском метро? Станция "Райымбек батыр", полицейский закрыл перед носом дверь и сказал :"Метро не работает".

Ситуацию объяснили в пресс-службе метро.

"На станции метро "Райымбек батыр" женщина сообщила сотрудникам метрополитена о наличии взрывного устройства. В целях обеспечения безопасности пассажиров были незамедлительно приняты необходимые меры с привлечением правоохранительных органов. По информации Департамента полиции города Алматы, женщина была задержана сотрудниками полиции. Предварительно установлено, что она состоит на учете в Центре психического здоровья", – прокомментировал перевозчик.

По результатам проверки взрывных устройств и подозрительных предметов не обнаружено.

Сейчас метрополитен Алматы работает в штатном режиме. По данному факту правоохранительными органами проводится проверка.

Накануне, 4 ноября, в полиции Алматы рассказали о задержании в метро молодого человека с оружием – кастетом.