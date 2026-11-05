ЧП произошло в метро Алматы
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Утром 5 ноября 2026 года в Алматинском метрополитене произошла нештатная ситуация, в результате которой пассажиров вывели, движение поездов временно остановили, сообщает Zakon.kz.
В социальных сетях горожане стали задавать вопросы: "Кто в курсе, что в метро произошло? Людей попросили дальше поехать на автобусе", "Что случилось в алматинском метро? Станция "Райымбек батыр", полицейский закрыл перед носом дверь и сказал :"Метро не работает".
Ситуацию объяснили в пресс-службе метро.
"На станции метро "Райымбек батыр" женщина сообщила сотрудникам метрополитена о наличии взрывного устройства. В целях обеспечения безопасности пассажиров были незамедлительно приняты необходимые меры с привлечением правоохранительных органов. По информации Департамента полиции города Алматы, женщина была задержана сотрудниками полиции. Предварительно установлено, что она состоит на учете в Центре психического здоровья", – прокомментировал перевозчик.
По результатам проверки взрывных устройств и подозрительных предметов не обнаружено.
Сейчас метрополитен Алматы работает в штатном режиме. По данному факту правоохранительными органами проводится проверка.
Накануне, 4 ноября, в полиции Алматы рассказали о задержании в метро молодого человека с оружием – кастетом.
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