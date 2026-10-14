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Общество

Алматинцы жалуются на "пробки" при входе в метро: в чем причина

толпа в метро, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 11:14 Фото: Threads/aneli.ashirbek
В соцсетях периодически стали появляться видео со скоплением людей на входе в Алматинский метрополитен. Перевозчик объяснил причину, сообщает Zakon.kz.

Горожане делятся, что относительно свободное раньше метро стало "тесным" из-за наплыва пассажиров:

  • Алматы. Метро. 08:40. Общественный транспорт, говорите?
  • Народу просто много, аким тут не при чем.
  • Не знаю, но я в Сиане, тут 17 млн населения, но никто не толпится.
  • Летом было спокойнее. С началом учебного года стало не протолкнуться.

Некоторые пользователи отметили, что людские пробки образуются из-за рамок досмотра.

В метрополитене подтвердили, что вынуждены регулировать поток пассажиров в периоды наплыва.

"В связи с увеличением пассажиропотока в отдельные часы пик на станциях Алматинского метрополитена в местах скопления пассажиров сотрудники полиции в соответствии с установленным алгоритмом осуществляют регулируемый пропуск пассажиров. Данная мера направлена на равномерное распределение пассажиропотока, предотвращение скопления людей в кассовых зонах и у входных турникетов, а также обеспечение безопасной посадки пассажиров в электропоезда", – прокомментировали в пресс-службе.

Там добавили, что совместно с соответствующими службами принимают необходимые меры для регулирования пассажиропотока и обеспечения безопасности пассажиров.

Заметный рост пассажиропотока в метро наблюдается с сентября. Так, с утра до 15:00 1 сентября метрополитеном воспользовались около 40 тысяч пассажиров. При этом досмотры пассажиров дают свои результаты. Буквально накануне, 13 октября, в полиции рассказали об обнаружении боеприпасов. А в сентябре задержали пассажира, в кармане которого нашли сверток с противозаконным содержимым.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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