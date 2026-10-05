Обновлены правила учета казахстанцев за рубежом
Правила определяют порядок постановки и снятия с учета граждан Республики Казахстан, постоянно и временно проживающих за пределами Республики Казахстан, а также оказание госуслуг "Постановка на учет граждан Республики Казахстан, постоянно и временно проживающих за пределами Республики Казахстан" и "Снятие с учета граждан Республики Казахстан, постоянно и временно проживающих за пределами Республики Казахстан".
Правила не применяются при ведении учета детей, являющихся гражданами Республики Казахстан, переданными на усыновление иностранным гражданам.
Учет граждан РК, постоянно и временно проживающих за пределами РК, производится загранучреждениями на территории соответствующего консульского округа.
Целью учета граждан Республики Казахстан за границей является:
- защита их прав и законных интересов;
- всемерное содействие использованию ими всех прав, предоставленных законодательством государства пребывания и международными договорами, участниками которых являются Республика Казахстан и государство пребывания, а также международными обычаями.
Постановка на учет
Для постановки на учет следует подать в загранучреждение следующие документы:
для постановки на учет постоянно проживающих за пределами РК:
1) документ, удостоверяющий личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации личности);
2) решение об оформлении документов на выезд за пределы РК на постоянное место жительства, либо уведомление об оформлении разрешения на выезд за пределы РК на постоянное место жительства (для сверки);
3) заполненная учетная карточка граждан РК, постоянно проживающих за пределами РК (учетная карточка);
для постановки на учет временно проживающих за пределами РК:
- документ, удостоверяющий личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации личности);
- заполненная учетная карточка граждан РК, временно проживающих за пределами Республики Казахстан (карточка).
К гражданам РК, выезжающим в другое государство для временного проживания, относятся персонал загранучреждения, граждане РК, осуществляющие в зарубежных странах временную трудовую деятельность, назначенные в соответствии с закрепленными за РК квотами на должности при международных организациях военнослужащие, направленные для выполнения международных обязательств по поддержанию мира и безопасности, а также лица, находящиеся на учебе, лечении, в туристической и частной поездке, по приглашению организаций и частных лиц, в служебной командировке в зарубежных странах.
В случаях обнаружения ошибок или неточностей в заявлении или документах, представленных услугополучателем, их несоответствия требованиям, представления неполного пакета документов, услугодатель принимает заявление посредством цифрового листа ожидания и выдает соответствующую расписку в произвольной форме.
Услугодатель в течение одного рабочего дня рассматривает поступившие документы и в течение следующего рабочего дня вносит необходимые данные в единую цифровую систему "Беркут" (ЕЦС "Беркут") и к паспорту заявителя прикрепляет вкладыш, на котором проставляется штамп.
Постановка на учет граждан РК, временно проживающих за пределами РК, осуществляется без выдачи вкладыша к паспорту.
Снятие с учета
Гражданин РК снимается с учета в загранучреждениях в случае:
- подачи им или его законным представителем в загранучреждение заявления о снятии с учета, составленного в произвольной форме;
- получения извещения о постановке его на учет в другом загранучреждении;
- истечения периода его временного нахождения либо завершения постоянного проживания на территории консульского округа, указанного в учетной карточке/карточке;
- смерти, вступления в законную силу решения суда о признании его безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим;
- прекращения гражданства РК.
Снятие с учета на территории РК казахстанца, прибывшего для постоянного проживания и не снявшегося с учета в загранучреждении, осуществляется в бумажной форме Министерством и в электронной форме через портал.
Для снятия с учета предоставляются следующие документы:
- заявление в произвольной форме;
- документ, удостоверяющий личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации личности);
- вкладыш к паспорту гражданина РК со штампом о постановке на постоянный консульский учет (при наличии).
Общий срок оказания государственной услуги через услугодателя составляет два рабочих дня, при подаче заявления через портал – один рабочий день.
При обращении в загранучреждение услугодатель в течение одного рабочего дня рассматривает документы на соответствие требованиям и в течение следующего одного рабочего дня осуществляет снятие с учета услугополучателя путем внесения в учетную карточку, корректирует учетные данные в карточке и вносит дополнительную информацию в ЕЦС "Беркут".
При снятии с учета граждан РК, постоянно проживающих за пределами РК, услугодатель вносит во вкладыш к паспорту гражданина РК отметку о снятии с учета либо отказывает в оказании государственной услуги.
Государственную услугу можно получить через портал при условии нахождения гражданина на территории РК, а также при наличии ЭЦП. Услугополучатель получает подтверждение о снятии с консульского учета в личном кабинете портала "цифрового правительства".
При отказе в оказании государственной услуги заслушивание с услугополучателем не проводится.
Основаниями для отказа могут быть:
- несоответствие услугополучателя или представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям Правил;
- отсутствие согласия услугополучателя на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги;
- неустранение выявленных недостатков по истечении срока приостановления оказания государственной услуги.
Приказ вводится в действие с 12 октября.
Мы сообщали, что этим же приказом в Казахстане изменили правила постановки на учет детей, усыновленных иностранцами.