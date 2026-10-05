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Право

Обновлены правила учета казахстанцев за рубежом

Эмигранты, эмиграция, мигранты, миграция, иммигранты, иммиграция, приезжий, приезжие, репатриация, репатрианты, кандас, кандасы, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 08:59 Фото: Zakon.kz
Министр иностранных дел приказом от 28 сентября 2026 года утвердил в новой редакции Правила учета граждан Республики Казахстан, постоянно и временно проживающих за пределами Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок постановки и снятия с учета граждан Республики Казахстан, постоянно и временно проживающих за пределами Республики Казахстан, а также оказание госуслуг "Постановка на учет граждан Республики Казахстан, постоянно и временно проживающих за пределами Республики Казахстан" и "Снятие с учета граждан Республики Казахстан, постоянно и временно проживающих за пределами Республики Казахстан".

Правила не применяются при ведении учета детей, являющихся гражданами Республики Казахстан, переданными на усыновление иностранным гражданам.

Учет граждан РК, постоянно и временно проживающих за пределами РК, производится загранучреждениями на территории соответствующего консульского округа.

Целью учета граждан Республики Казахстан за границей является:

  • защита их прав и законных интересов;
  • всемерное содействие использованию ими всех прав, предоставленных законодательством государства пребывания и международными договорами, участниками которых являются Республика Казахстан и государство пребывания, а также международными обычаями.

Постановка на учет

Для постановки на учет следует подать в загранучреждение следующие документы:

для постановки на учет постоянно проживающих за пределами РК:

1) документ, удостоверяющий личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации личности);

2) решение об оформлении документов на выезд за пределы РК на постоянное место жительства, либо уведомление об оформлении разрешения на выезд за пределы РК на постоянное место жительства (для сверки);

3) заполненная учетная карточка граждан РК, постоянно проживающих за пределами РК (учетная карточка);

для постановки на учет временно проживающих за пределами РК:

  • документ, удостоверяющий личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации личности);
  • заполненная учетная карточка граждан РК, временно проживающих за пределами Республики Казахстан (карточка).

К гражданам РК, выезжающим в другое государство для временного проживания, относятся персонал загранучреждения, граждане РК, осуществляющие в зарубежных странах временную трудовую деятельность, назначенные в соответствии с закрепленными за РК квотами на должности при международных организациях военнослужащие, направленные для выполнения международных обязательств по поддержанию мира и безопасности, а также лица, находящиеся на учебе, лечении, в туристической и частной поездке, по приглашению организаций и частных лиц, в служебной командировке в зарубежных странах.

В случаях обнаружения ошибок или неточностей в заявлении или документах, представленных услугополучателем, их несоответствия требованиям, представления неполного пакета документов, услугодатель принимает заявление посредством цифрового листа ожидания и выдает соответствующую расписку в произвольной форме.

Услугодатель в течение одного рабочего дня рассматривает поступившие документы и в течение следующего рабочего дня вносит необходимые данные в единую цифровую систему "Беркут" (ЕЦС "Беркут") и к паспорту заявителя прикрепляет вкладыш, на котором проставляется штамп.

Постановка на учет граждан РК, временно проживающих за пределами РК, осуществляется без выдачи вкладыша к паспорту.

Снятие с учета

Гражданин РК снимается с учета в загранучреждениях в случае:

  • подачи им или его законным представителем в загранучреждение заявления о снятии с учета, составленного в произвольной форме;
  • получения извещения о постановке его на учет в другом загранучреждении;
  • истечения периода его временного нахождения либо завершения постоянного проживания на территории консульского округа, указанного в учетной карточке/карточке;
  • смерти, вступления в законную силу решения суда о признании его безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим;
  • прекращения гражданства РК.

Снятие с учета на территории РК казахстанца, прибывшего для постоянного проживания и не снявшегося с учета в загранучреждении, осуществляется в бумажной форме Министерством и в электронной форме через портал.

Для снятия с учета предоставляются следующие документы:

  • заявление в произвольной форме;
  • документ, удостоверяющий личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации личности);
  • вкладыш к паспорту гражданина РК со штампом о постановке на постоянный консульский учет (при наличии).

Общий срок оказания государственной услуги через услугодателя составляет два рабочих дня, при подаче заявления через портал – один рабочий день.

При обращении в загранучреждение услугодатель в течение одного рабочего дня рассматривает документы на соответствие требованиям и в течение следующего одного рабочего дня осуществляет снятие с учета услугополучателя путем внесения в учетную карточку, корректирует учетные данные в карточке и вносит дополнительную информацию в ЕЦС "Беркут".

При снятии с учета граждан РК, постоянно проживающих за пределами РК, услугодатель вносит во вкладыш к паспорту гражданина РК отметку о снятии с учета либо отказывает в оказании государственной услуги.

Государственную услугу можно получить через портал при условии нахождения гражданина на территории РК, а также при наличии ЭЦП. Услугополучатель получает подтверждение о снятии с консульского учета в личном кабинете портала "цифрового правительства".

При отказе в оказании государственной услуги заслушивание с услугополучателем не проводится.

Основаниями для отказа могут быть:

  • несоответствие услугополучателя или представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям Правил;
  • отсутствие согласия услугополучателя на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги;
  • неустранение выявленных недостатков по истечении срока приостановления оказания государственной услуги.

Приказ вводится в действие с 12 октября.

Мы сообщали, что этим же приказом в Казахстане изменили правила постановки на учет детей, усыновленных иностранцами.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Обозреватель отдела "Право"
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