В Казахстане не будут пересматривать регулирование электрозарядных станций

Первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова в своем ответе на депутатский запрос прокомментировала возможность пересмотра механизма регулирования электрозарядных станций, передает корреспондент Zakon.kz.

Она подчеркнула, что каждый литр топлива на автозаправочной станции проходит через поверенную топливораздаточную колонку.

"По поверенному счетчику гражданин оплачивает воду и электрическую энергию в квартире. Все эти приборы различаются по устройству, но имеют одну правовую природу: их показания определяют, сколько должен заплатить потребитель. Поэтому средство измерения, встроенное в электрозарядную станцию, не может быть исключением – каждый оплаченный киловатт-час должен быть измерен достоверно", – говорится в ответе.

Она отметила, что электрозарядные станции стали массовым коммерческим оборудованием позднее традиционных приборов учета, поэтому специальное метрологическое регулирование формируется вслед за развитием рынка.

По ее словам, приказ министерства от 25 сентября 2026 года закрывает этот пробел: с 1 декабря измерения, используемые при зарядке электромобилей, относятся к сфере государственного регулирования.

Соответственно, применяемая при расчетах измерительная система должна пройти утверждение типа либо метрологическую аттестацию, быть зарегистрирована в Реестре государственной системы обеспечения единства измерений Казахстана и в дальнейшем проходить поверку.

"Электрическую энергию, в отличие от бензина, невозможно увидеть в мерной емкости. Во время зарядки станция непрерывно измеряет напряжение и силу тока, определяет передаваемую мощность и суммирует ее за все время сессии. Так формируется итоговое количество энергии в кВт/ч, которое видит пользователь и за которое с него взимается плата. Поэтому основной предмет контроля достоверность именно этого итогового результата. Требования к напряжению и силе тока не устанавливают обязательную скорость зарядки и не возлагают на оператора ответственность за технические возможности электромобиля. При поверке эти величины контролируются комплексно при определении погрешности измерения энергии в контрольных точках рабочего диапазона тока и напряжения, предусмотренных методикой поверки", – добавила вице-министр.

Ранее мы писали, что в Казахстане ужесточат контроль за зарядными станциями для электромобилей.