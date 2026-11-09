Семьям с высоким доходом отменят все социальные выплаты? – ответ Минтруда

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) ответили на вопрос: правда ли, что семьям с высоким доходом отменят все социальные выплаты, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, это не так. "Речь не идет об автоматической отмене всех выплат. Применение принципа адресности предусматривается в отношении определенных видов социальной поддержки. Условия предоставления каждой меры устанавливаются отдельно, в соответствии с законодательством. Поэтому право на конкретную выплату необходимо рассматривать с учетом ее назначения и установленных требований", – пояснили в Минтруда. Там также напомнили, что предусмотрено поэтапное внедрение принципа адресности в отношении отдельных видов социальной поддержки. Новые подходы к предоставлению государственной социальной поддержки начнут применяться с 1 января 2027 года. Одним из ключевых изменений станет оценка уровня социального благополучия семьи при назначении отдельных государственных пособий.

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