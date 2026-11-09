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Общество

После +20°С Алматы ждут резкое похолодание и снег

Осень, осенняя погода, желтые листья, осенний сезон, осенний лес, лес осенью, осень в лесу, осень в горах, горы, природа Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 15:47 Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали жителям трех крупнейших городов страны о погоде на 10, 11 и 12 ноября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В эти дни, как отмечают метеорологи, осень наконец-то вступит в свои права.

Астана

  • 10 ноября: переменная облачность, ночью небольшой снег. Туман, гололед. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3°С, днем -1...+1°С.
  • 11 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5°С, днем 0...+2°С.
  • 12 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный, ночью 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4°С, днем 0...+2°С.

Алматы

  • 10 ноября: переменная облачность, во второй половине дня дождь, туман. Ветер юго-западный, 3-8, днем порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°С, днем +18...+20°С.
  • 11 ноября: облачно, осадки, временами сильные (дождь, снег). Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 3-8, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +5...+7°С, днем с дальнейшим понижением.
  • 12 ноября: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), туман. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3°С днем +5...+7°С.

Шымкент

  • 10 ноября: облачно, дождь, ночью и утром временами сильный дождь. Временами туман. Ветер юго-западный, 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +12...+14°С.
  • 11 ноября: переменная облачность, временами дождь. Туман. Ветер северо-западный, 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +5...+7°С.
  • 12 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3°С, днем +7...+9°С.

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Ранее мы писали, что с 7 по 8 ноября 2026 года на юге Казахстана ожидалось почти летнее тепло. Тогда столбики термометров поднялись до +27°C. В пресс-службе РГП "Казгидромет" рассказывали, можно ли считать такую погоду климатической аномалией.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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