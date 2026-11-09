Сильные снегопады, ливни и похолодание надвигаются на Казахстан – прогноз непогоды на 10-12 ноября 2026 года

В Казахстане в ближайшие дни ожидаются осадки, местами сильные, а также похолодание, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что 7, 8 и 9 ноября 2026 года на юге страны прогнозировалось возвращение тепла до +27°C.

А из прогноза синоптиков на 10-12 ноября следует, что по республике ожидается похолодание, даже на юге РК. Так, согласно новому прогнозу, основной фон температуры воздуха днем составит:

на западе страны +3...+12°С ,

, на северо-западе 0...+8°С ,

, на севере, востоке, в центре -3...+5°С ,

, на юге, юго-востоке +2...+10°С.

"На большей части республики в ближайшие трое суток ожидается неустойчивая погода – прогнозируются осадки в виде дождя и снега, временами сильные осадки (дожди, снег), гололедные явления... По республике прогнозируются усиление ветра, в ночные и утренние часы – туманы". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Погода преимущественно без осадков ожидается лишь на западе страны 11-12 ноября.

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Ранее синоптики предупредили об опасных погодных явлениях во всем Казахстане – Астане, Алматы, Шымкенте и 17 областях. В связи с этим "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение на 9 ноября 2026 года.