До +16°С: каким будет октябрь 2026 года в Казахстане

Синоптики РГП "Казгидромет" представили консультативный прогноз погоды на октябрь 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По их прогнозам, средняя температура воздуха в октябре ожидается выше климатической нормы на 1-2°С на большей части территории Казахстана.

Около нормы температура будет в Восточно-Казахстанской области, северо-восточной части Павлодарской области и области Абай.

Среднее количество осадков в течение месяца прогнозируется в пределах нормы на большей части республики.

"При этом больше обычного осадков ожидается на большей части Западно-Казахстанской области, а также на западе Атырауской и Мангистауской областей, севере Актюбинской и северо-западе Костанайской областей". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Меньше нормы осадков прогнозируется на большей части Жамбылской области и области Жетысу, в юго-восточной части Кызылординской области, области Улытау, южной части Карагандинской области, области Абай, а также в северной части Туркестанской и Алматинской областей.

Кроме того, средняя температура воздуха за месяц на большей части территории Казахстана составит +3...+10°С, в южной половине страны – +11...+16 °С.

С прогнозом на ближайшие дни – с 18 по 19 сентября 2026 года – по всей стране можно ознакомиться по этой ссылке.