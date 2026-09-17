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Общество

До +16°С: каким будет октябрь 2026 года в Казахстане

Алматы, осень в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 15:18 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Синоптики РГП "Казгидромет" представили консультативный прогноз погоды на октябрь 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По их прогнозам, средняя температура воздуха в октябре ожидается выше климатической нормы на 1-2°С на большей части территории Казахстана.

Около нормы температура будет в Восточно-Казахстанской области, северо-восточной части Павлодарской области и области Абай.

Среднее количество осадков в течение месяца прогнозируется в пределах нормы на большей части республики.

"При этом больше обычного осадков ожидается на большей части Западно-Казахстанской области, а также на западе Атырауской и Мангистауской областей, севере Актюбинской и северо-западе Костанайской областей".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Меньше нормы осадков прогнозируется на большей части Жамбылской области и области Жетысу, в юго-восточной части Кызылординской области, области Улытау, южной части Карагандинской области, области Абай, а также в северной части Туркестанской и Алматинской областей.

Кроме того, средняя температура воздуха за месяц на большей части территории Казахстана составит +3...+10°С, в южной половине страны – +11...+16 °С.

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С прогнозом на ближайшие дни – с 18 по 19 сентября 2026 года – по всей стране можно ознакомиться по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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