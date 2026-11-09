Он таскал за волосы: таксист избежал наказания за истязание сожительницы в Актобе

В Актобе таксист издевательски избил сожительницу, а когда она хотела скрыться от него, он таскал ее за волосы, а после душил, сообщает Zakon.kz.

"Диапазон" поделился, что 26-летний таксист оказался на скамье подсудимых по статье "истязание", которое произвел в отношении сожительницы. В суде он рассказал, что в неофициальном браке живет с ней два года. За это время он не раз привлекался к ответственности, однако женщина всегда прощала его.

"Он сказал, что пока был под стражей в следственном изоляторе, твердо встал на путь исправления и просил не лишать его свободы. Потерпевшая подтвердила, что у них уже были конфликты – она писала заявления, его привлекали к ответственности, но после они мирились, так как действительно были в близких отношениях. В этот раз она его тоже простила и просила суд не лишать его свободы", – пишет издание.

Однако суд посчитал, что именно истязаний не было, поэтому переквалифицировал обвинение на уголовный проступок "побои" и приговорил таксиста к 12 суткам ареста. После оглашения приговора его сразу же освободили в связи с отбытием наказания, поскольку он провел в следственном изоляторе уже почти пять месяцев. Суд обязал его месяц жить отдельно от женщины и за это время не преследовать ее.

В другом случае супруги из Актобе потеряли 8 млн тенге, желая скорее финансово обогатиться.