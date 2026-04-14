Происшествия

Казахстанка в суде простила парня, который избивал ее, душил и тыкал лицом в снег

Фото: pexels
В Актобе суд прекратил уголовное дело в отношении местного жителя, который жестоко избил свою сожительницу. Несмотря на то, что мужчина душил пострадавшую и таскал за волосы, женщина простила обидчика в зале суда, передает Zakon.kz.

Как пишет 14 апреля 2026 года издание "Диапазон", пострадавшая осенью прошлого года познакомилась с 34-летним мужчиной. Сначала молодые просто общались, потом стали встречаться. В феврале девушка узнала, что ее любимый болеет, и ночью решила прийти к нему домой проведать.

"Перед входом в дом она встретилась с соседом, их увидел ее бойфренд, приревновал, схватил ее за капюшон и насильно затащил домой. Там он стал оскорблять свою любимую, забрал у нее телефон, запер дверь на ключ, чтобы она не сбежала. А дальше он набросился на девушку с кулаками, три раза ударил ее по лицу, схватил за волосы, таскал по комнате, с силой кинул ее на пол. Избитая упала с лестницы и сама не могла встать", – говорится в сообщении.

На этом дебошир не остановился, сел ей на живот и стал душить ее двумя руками, укусил за губу, за ухо. Девушка умоляла остановиться, но мужчина ударил ее в нос, вытащил на улицу, опустил голову в снег, а потом снова насильно завел домой, уложил на диван и потребовал, чтобы она не вставала.

В какой-то момент он вышел из комнаты, девушка этим воспользовалась и через форточку в окне перебралась в гараж, но оттуда не смогла выйти из-за стоявшей там машины. В итоге мужчина ее догнал, за волосы втащил в дом и снова избил.

После жалобы в полицию на него возбудили уголовное дело за побои и незаконное лишение свободы. В суде он полностью признал свою вину, говорил, что все случилось из-за ревности, и попросил прощения у потерпевшей.

Сама потерпевшая в подробностях рассказала, как избивал ее любимый, как порвал на ней джинсы, чтобы она не смогла сбежать, как окунул ее голову в снег. А после таких шокирующих подробностей она заявила, что прощает подсудимого, не имеет к нему претензий и попросила прекратить дело.

Суд удовлетворил просьбу потерпевшей и прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон. Обвиняемого выпустили из-под стражи сразу же после оглашения постановления суда.

Ранее сообщалось, что осужденный к 22 годам по резонансному делу об ограблении и убийстве женщины житель Актобе не терял надежды изменить наказание и дошел до Кассационного суда.

Канат Болысбек
"Медбрат предстанет перед судом из-за избиения пациента в Костанае"
