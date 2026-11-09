От канистр до новогодних елок: как предприниматели Алматы потеряли 80 млн тенге

В Алматы предприниматели заявили, что стали жертвами предполагаемой схемы обмана со стороны оптового поставщика. По их словам, они перечисляли 80 млн тенге в качестве предоплаты, однако заказанный товар так и не получили, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, одна из предпринимательниц, Диляра Мендеева, еще в июле заказала канистры для бензина. Продавца она нашла на маркетплейсе, после чего встретилась с ним в офисе и заключила договор. За товар девушка заплатила более 8 млн тенге, однако поставка так и не состоялась. По словам Диляры, финансовые потери сказались не только на бизнесе, но и на личной жизни.

"Мой партнер по бизнесу, он же и мой будущий муж, сделал мне предложение. Но мы так и не поженились, потому что вся эта ситуация повлияла и на финансовые, и на личные отношения", – рассказала предпринимательница.

С похожей проблемой столкнулся руководитель учебного центра Владимир Позняков. Два года назад он нашел поставщика через интернет и заказал продукцию на 4,5 млн тенге. Однако в установленный срок ему доставили только половину товара, а оставшуюся часть так и не привезли. Несмотря на судебное решение о возмещении ущерба, предприниматель до сих пор не получил ни деньги, ни заказанную продукцию.

"Прошло уже год и семь месяцев, но мы до сих пор не получили ни возврат денег, ни товар, который нам должны были поставить", – сообщил Позняков.

Как утверждают пострадавшие, они заказывали продукцию у разных торговых компаний, предлагавших широкий ассортимент – от новогодних елок до спортивных матрасов. Позже предприниматели выяснили, что компании связаны с одним человеком. Юрист Ажар Аймагамбетова оценивает общий ущерб по этим случаям более чем в 80 млн тенге.

Покупатели пытались урегулировать ситуацию мирным путем, однако, когда пришли в офис за возвратом денег, двери оказались закрыты. Связаться с руководителем торговых компаний удалось по телефону, но от подробных комментариев женщина отказалась, заявив, что оценку произошедшему даст следствие.

В департаменте полиции Алматы подтвердили, что с заявлениями обратились восемь человек. Все они признаны потерпевшими. В данное время правоохранители проводят оперативные и следственные мероприятия. Предприниматели предполагают, что число пострадавших может оказаться значительно больше, и продолжают искать других покупателей, столкнувшихся с подобной ситуацией.

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