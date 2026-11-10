Алматинка сама себя подставила, похваставшись нарушением ПДД

Громкие заявления о собственной безнаказанности и демонстративное пренебрежение законом обернулись для алматинки серьезными последствиями, сообщает Zakon.kz.

В Алматы сотрудники полиции установили женщину, которая ранее опубликовала в социальных сетях видео, где открыто игнорировала правила дорожного движения и заявляла, что ей ничего не будет. На кадрах женщина управляла автомобилем без ремня безопасности, демонстративно отказываясь соблюдать установленные требования.

Однако в ходе проверки выяснилось, что это далеко не единственное нарушение. Женщина находилась за рулем, несмотря на то, что ранее решением суда была лишена права управления транспортными средствами.

"В отношении нарушительницы возбуждено административное производство по нескольким фактам: управление автомобилем после лишения водительских прав, нарушение правил использования ремней безопасности, неисполнение судебного решения и распространение ложной информации", – сообщили в Департаменте полиции Алматы 9 ноября 2026 года.

Материалы направлены в суд. Автомобиль водворен на специализированную штрафную стоянку. Между тем, автомобиль принадлежал другой женщине, ее также привлекли к ответственности за передачу транспорта лицу, лишенному водительских прав.

Полицейские напомнили еще об одном основании для привлечения к ответственности. За использование летней резины зимой предусмотрена административная ответственность по статье 590 КоАПРК в виде штрафа от 21 625 до 86 500 тенге.