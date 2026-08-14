Алматинка в полицейской форме исполнила непристойный танец

Алматинка устроила горячие танцы в полицейском обмундировании и поплатилась за это, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Министерстве внутренних дел 14 августа 2026 года, в Туркестанской области во время мониторинга социальной сети TikTok сотрудники полиции выявили видеозапись, на которой девушка, надев форменную одежду полиции, исполняет непристойный танец.

"В результате проверки установлено, что автором видео является 23-летняя жительница города Алматы Арайлым Жиенбаева. Ее действия получили правовую оценку. Решением суда блогер привлечена к административной ответственности и оштрафована", – сообщили в МВД.

Полиция подчеркивает: форменная одежда – это не инструмент для привлечения внимания в социальных сетях.

Другой алматинец отличился на Балхаше, искупав в озере свою машину. Его арестовали.