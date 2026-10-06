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Общество

"Мне стало очень плохо": алматинка подверглась шантажу после расставания с парнем

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 16:44 Фото: pexels
В Алматы шантаж после расставания едва не обернулся серьезным конфликтом, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города 6 октября 2026 года рассказали, что поздно ночью на пульт "102" обратилась молодая жительница Алматы. Девушка сообщила, что бывший парень угрожает распространить в интернете личные фотографии.

"На место прибыли сотрудники полиции Алмалинского района. Установлено, что между молодыми людьми произошел конфликт. Обе стороны доставили в Управление полиции для предметного разбирательства. В настоящее время устанавливаются другие обстоятельства произошедшего. По результатам полицейскими будут приняты меры", – говорится в сообщении.

На опубликованном полицией видео парень пояснил: "У нас все было серьезно, и от того, что мы с ней расстались, мне стало очень плохо".

В Туркестанской области ранее задержали мужчину, который вымогал у жителя Шымкента 5 млн тенге, угрожая распространить сведения, которые могли опорочить его достоинство.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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