"Дочка может гордиться": в Алматы ищут мужчину, спасшего щенка из реки
В Threads появилось видео спасения четвероногого. По словам автора публикации, очевидицей стала ее подруга, которая и сняла все на видео. Все произошло утром 9 ноября 2026 года.
"Другие парни проходили мимо, а он шел с маленькой дочкой, и, увидев щенка, побежал спасать. Он оставил дочу моей подруге присмотреть и побежал к реке", – говорится в публикации.
Публикация собрала уже более 20 тысяч лайков. В комментариях казахстанцы восхитились поступком мужчины:
- Дочка может гордиться отцом.
- Как же я люблю такие видео! Много еще благородных людей на Земле.
- Как здорово, что вы опубликовали. Мужчина – прекрасный человек.
- Столько доброты, мужчина герой. Рахмет, что не прошел мимо.
- Какое доброе сердце!
- Настоящий мужчина! Настоящий человек.
Судя по данным из социальных сетей, герой видео пока еще не найден. Автор рассказала, что они хотят найти мужчину, чтобы поблагодарить его за неравнодушие.
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В марте 2026 года стало известно, что трогательный подвиг алматинцев на Сайране превратили в арт-объект. Это не первый случай, когда животное оказывается в опасности – иногда в такую ситуацию попадают и домашние питомцы. Поэтому появились GPS-трекеры, которые крепятся на ошейник или шлейку, что позволяет владельцам практически в реальном времени узнавать, где находится их четвероногий друг.