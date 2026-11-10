"Дочка может гордиться": в Алматы ищут мужчину, спасшего щенка из реки

В Алматы мужчина спас щенка, который оказался в реке возле жилого комплекса на Сайране. Видео с его поступком растрогало казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

В Threads появилось видео спасения четвероногого. По словам автора публикации, очевидицей стала ее подруга, которая и сняла все на видео. Все произошло утром 9 ноября 2026 года.

"Другие парни проходили мимо, а он шел с маленькой дочкой, и, увидев щенка, побежал спасать. Он оставил дочу моей подруге присмотреть и побежал к реке", – говорится в публикации.

Публикация собрала уже более 20 тысяч лайков. В комментариях казахстанцы восхитились поступком мужчины:

Дочка может гордиться отцом.

Как же я люблю такие видео! Много еще благородных людей на Земле.

Как здорово, что вы опубликовали. Мужчина – прекрасный человек.

Столько доброты, мужчина герой. Рахмет, что не прошел мимо.

Какое доброе сердце!

Настоящий мужчина! Настоящий человек.

Судя по данным из социальных сетей, герой видео пока еще не найден. Автор рассказала, что они хотят найти мужчину, чтобы поблагодарить его за неравнодушие.

В марте 2026 года стало известно, что трогательный подвиг алматинцев на Сайране превратили в арт-объект. Это не первый случай, когда животное оказывается в опасности – иногда в такую ситуацию попадают и домашние питомцы. Поэтому появились GPS-трекеры, которые крепятся на ошейник или шлейку, что позволяет владельцам практически в реальном времени узнавать, где находится их четвероногий друг.