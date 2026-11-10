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Общество

"Дочка может гордиться": в Алматы ищут мужчину, спасшего щенка из реки

Мужчина, щенок, спасение , фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 08:00 Фото: threads/kunae4ka
В Алматы мужчина спас щенка, который оказался в реке возле жилого комплекса на Сайране. Видео с его поступком растрогало казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

В Threads появилось видео спасения четвероногого. По словам автора публикации, очевидицей стала ее подруга, которая и сняла все на видео. Все произошло утром 9 ноября 2026 года.

"Другие парни проходили мимо, а он шел с маленькой дочкой, и, увидев щенка, побежал спасать. Он оставил дочу моей подруге присмотреть и побежал к реке", – говорится в публикации.

Публикация собрала уже более 20 тысяч лайков. В комментариях казахстанцы восхитились поступком мужчины:

  • Дочка может гордиться отцом.
  • Как же я люблю такие видео! Много еще благородных людей на Земле.
  • Как здорово, что вы опубликовали. Мужчина – прекрасный человек.
  • Столько доброты, мужчина герой. Рахмет, что не прошел мимо.
  • Какое доброе сердце!
  • Настоящий мужчина! Настоящий человек.

Судя по данным из социальных сетей, герой видео пока еще не найден. Автор рассказала, что они хотят найти мужчину, чтобы поблагодарить его за неравнодушие.

Смотреть в Threads

В марте 2026 года стало известно, что трогательный подвиг алматинцев на Сайране превратили в арт-объект. Это не первый случай, когда животное оказывается в опасности – иногда в такую ситуацию попадают и домашние питомцы. Поэтому появились GPS-трекеры, которые крепятся на ошейник или шлейку, что позволяет владельцам практически в реальном времени узнавать, где находится их четвероногий друг.

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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