Снегопады и дожди со снегом накроют сразу 9 регионов Казахстана: опубликован дорожный прогноз на 10 ноября
Фото: Telegram/qazavtojol
Сегодня, 10 ноября 2026 года, сразу девять областей Казахстана накроют снегопады и дожди со снегом. В связи с этим водителей призвали быть осторожнее на трассах. Об этом говорится в дорожном прогнозе, который предоставила пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол", сообщает Zakon.kz.
Так, согласно информации, во вторник осадки в виде дождей со снегом и снегопада ожидаются:
- в Актюбинской области,
- в Павлодарской области,
- в Карагандинской области,
- в Кызылординской области,
- в Мангистауской области,
- в Северо-Казахстанской области,
- в Восточно-Казахстанской области,
- в области Абай,
- в области Улытау.
"На отдельных участках республиканских автодорог возможно ухудшение видимости и образование скользкого покрытия", – предупредили казахстанцев.
В связи с этим водителям рекомендуют:
- учитывать погодные условия,
- соблюдать безопасную дистанцию,
- выбирать скорость с учетом состояния дороги,
- избегать резких маневров.
"1403" – актуальная информация о состоянии республиканских автодорог круглосуточно", – добавили в нацкомпании.
Ранее "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение на 10 ноября 2026 года в 17 областях Казахстана.
Поделитесь новостью
Читайте также
Дожди со снегом и снегопады обрушатся на четыре региона Казахстана: опубликован дорожный прогноз на 9 ноября
Дожди со снегом и снегопад обрушатся на ряд регионов Казахстана: опубликован дорожный прогноз на 23 октября
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript