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Общество

Снегопады и дожди со снегом накроют сразу 9 регионов Казахстана: опубликован дорожный прогноз на 10 ноября

Казахстан, дороги, погода, водители, предупреждение, непогода, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 08:43 Фото: Telegram/qazavtojol
Сегодня, 10 ноября 2026 года, сразу девять областей Казахстана накроют снегопады и дожди со снегом. В связи с этим водителей призвали быть осторожнее на трассах. Об этом говорится в дорожном прогнозе, который предоставила пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол", сообщает Zakon.kz.

Так, согласно информации, во вторник осадки в виде дождей со снегом и снегопада ожидаются:

  • в Актюбинской области,
  • в Павлодарской области,
  • в Карагандинской области,
  • в Кызылординской области,
  • в Мангистауской области,
  • в Северо-Казахстанской области,
  • в Восточно-Казахстанской области,
  • в области Абай,
  • в области Улытау.
"На отдельных участках республиканских автодорог возможно ухудшение видимости и образование скользкого покрытия", – предупредили казахстанцев.

В связи с этим водителям рекомендуют:

  • учитывать погодные условия,
  • соблюдать безопасную дистанцию,
  • выбирать скорость с учетом состояния дороги,
  • избегать резких маневров.
"1403" – актуальная информация о состоянии республиканских автодорог круглосуточно", – добавили в нацкомпании.

Ранее "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение на 10 ноября 2026 года в 17 областях Казахстана.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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