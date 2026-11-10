Снегопады и дожди со снегом накроют сразу 9 регионов Казахстана: опубликован дорожный прогноз на 10 ноября

Фото: Telegram/qazavtojol

Сегодня, 10 ноября 2026 года, сразу девять областей Казахстана накроют снегопады и дожди со снегом. В связи с этим водителей призвали быть осторожнее на трассах. Об этом говорится в дорожном прогнозе, который предоставила пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол", сообщает Zakon.kz.

Так, согласно информации, во вторник осадки в виде дождей со снегом и снегопада ожидаются: в Актюбинской области,

в Павлодарской области,

в Карагандинской области,

в Кызылординской области,

в Мангистауской области,

в Северо-Казахстанской области,

в Восточно-Казахстанской области,

в области Абай,

в области Улытау. "На отдельных участках республиканских автодорог возможно ухудшение видимости и образование скользкого покрытия", – предупредили казахстанцев. В связи с этим водителям рекомендуют: учитывать погодные условия,

соблюдать безопасную дистанцию,

выбирать скорость с учетом состояния дороги,

избегать резких маневров. "1403" – актуальная информация о состоянии республиканских автодорог круглосуточно", – добавили в нацкомпании. Ранее "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение на 10 ноября 2026 года в 17 областях Казахстана.

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