#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+10°
$
452.91
509.43
5.53
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+10°
$
452.91
509.43
5.53
Общество

Снегопады и дожди со снегом ожидаются в пяти регионах Казахстана: опубликован дорожный прогноз на 5 ноября

Казахстан, дороги, погода, водители, предупреждение, непогода, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 08:40 Фото: Telegram/qazavtojol
Сегодня, 5 ноября 2026 года, сразу на пять областей Казахстана обрушатся снегопады и дожди со снегом. Об этом в пресс-службе АО "НК "КазАвтоЖол" предупредили водителей и обратились к ним с призывом, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно дорожному прогнозу на четверг, осадки в виде дождей со снегом и снегопады ожидаются:

  • в Алматинской области,
  • в Западно-Казахстанской области,
  • в Восточно-Казахстанской области,
  • в области Абай,
  • в области Жетысу.
"На отдельных участках республиканских автодорог возможно ухудшение видимости и образование скользкого покрытия", – предупредили казахстанцев.

В связи с этим водителям рекомендуют:

  • учитывать погодные условия,
  • соблюдать безопасную дистанцию,
  • выбирать скорость с учетом состояния дороги,
  • избегать резких маневров.

"1403" – актуальная информация о состоянии республиканских автодорог круглосуточно", – заключили в "КазАвтоЖоле".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 08:40
Непогода обрушится на Казахстан – прогноз сильных снегопадов и похолодания на 5-7 ноября 2026 года

Ранее в "Казгидромете" сообщили, что 5 ноября 2026 года по Казахстану ударят сильные дожди и заморозки. В связи с этим в ряде регионов страны на четверг синоптики объявили штормовое предупреждение.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
Читайте также
Казахстан, дороги, погода, водители, предупреждение, непогода
08:36, 02 ноября 2026
Снегопады и дожди со снегом обрушатся на два региона Казахстана: опубликован дорожный прогноз на 2 ноября
Казахстан, дороги, погода, водители, предупреждение, непогода
08:42, 22 октября 2026
Снегопад и дожди со снегом сразу в восьми регионах Казахстана: опубликован дорожный прогноз на 22 октября
Казахстан, дороги, погода, водители, предупреждение, непогода
08:44, 03 ноября 2026
Дожди со снегом и снегопады накроют две области Казахстана: опубликован дорожный прогноз на 3 ноября
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Карен Хачанов наносит удар справа
08:20, Сегодня
"Почему со мной?" Хачанов назвал причины своего вылета с "Мастерса" в Париже
Матч &quot;Трактор&quot; - &quot;Барыс&quot;
07:46, Сегодня
Какое место занимает "Барыс" в КХЛ после поражения от "Трактора"
Карлос Алькарас в третьем круге &quot;Мастерса&quot; в Париже
07:10, Сегодня
Карлос Алькарас прокомментировал выход в третий круг "Мастерса" Париже
Нэйтан Легаре забросил шайбу в ворота &quot;Барыса&quot;
06:45, Сегодня
Форвард "Трактора" Легаре - о матче с "Барысом": Нам надо продолжать играть в свой хоккей
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: