Снегопады и дожди со снегом ожидаются в пяти регионах Казахстана: опубликован дорожный прогноз на 5 ноября

Фото: Telegram/qazavtojol

Сегодня, 5 ноября 2026 года, сразу на пять областей Казахстана обрушатся снегопады и дожди со снегом. Об этом в пресс-службе АО "НК "КазАвтоЖол" предупредили водителей и обратились к ним с призывом, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно дорожному прогнозу на четверг, осадки в виде дождей со снегом и снегопады ожидаются: в Алматинской области,

в Западно-Казахстанской области,

в Восточно-Казахстанской области,

в области Абай,

в области Жетысу. "На отдельных участках республиканских автодорог возможно ухудшение видимости и образование скользкого покрытия", – предупредили казахстанцев. В связи с этим водителям рекомендуют: учитывать погодные условия,

соблюдать безопасную дистанцию,

выбирать скорость с учетом состояния дороги,

избегать резких маневров. "1403" – актуальная информация о состоянии республиканских автодорог круглосуточно", – заключили в "КазАвтоЖоле". Материал по теме Непогода обрушится на Казахстан – прогноз сильных снегопадов и похолодания на 5-7 ноября 2026 года Ранее в "Казгидромете" сообщили, что 5 ноября 2026 года по Казахстану ударят сильные дожди и заморозки. В связи с этим в ряде регионов страны на четверг синоптики объявили штормовое предупреждение.

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