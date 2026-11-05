Снегопады и дожди со снегом ожидаются в пяти регионах Казахстана: опубликован дорожный прогноз на 5 ноября
Фото: Telegram/qazavtojol
Сегодня, 5 ноября 2026 года, сразу на пять областей Казахстана обрушатся снегопады и дожди со снегом. Об этом в пресс-службе АО "НК "КазАвтоЖол" предупредили водителей и обратились к ним с призывом, сообщает Zakon.kz.
Так, согласно дорожному прогнозу на четверг, осадки в виде дождей со снегом и снегопады ожидаются:
- в Алматинской области,
- в Западно-Казахстанской области,
- в Восточно-Казахстанской области,
- в области Абай,
- в области Жетысу.
"На отдельных участках республиканских автодорог возможно ухудшение видимости и образование скользкого покрытия", – предупредили казахстанцев.
В связи с этим водителям рекомендуют:
- учитывать погодные условия,
- соблюдать безопасную дистанцию,
- выбирать скорость с учетом состояния дороги,
- избегать резких маневров.
"1403" – актуальная информация о состоянии республиканских автодорог круглосуточно", – заключили в "КазАвтоЖоле".
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Ранее в "Казгидромете" сообщили, что 5 ноября 2026 года по Казахстану ударят сильные дожди и заморозки. В связи с этим в ряде регионов страны на четверг синоптики объявили штормовое предупреждение.
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