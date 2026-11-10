Почти на треть увеличили траты на ремонт ТЭЦ и электросетей в Казахстане

Министр энергетики Ерлан Аккенженов 10 ноября 2026 года на заседании правительства рассказал о текущем ремонте энергоблоков и сетей теплоснабжения, передает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, ремонтные работы завершены на 8 энергоблоках, 49 котлах и 37 турбинах.

"В целом на энергоисточниках страны обеспечен необходимый состав оборудования. Все оставшиеся ремонтные работы проводятся на резервном оборудовании и не влияют на прохождение отопительного периода. На электрических сетях региональных электросетевых компаний завершен ремонт линий электропередачи общей протяженностью 17,1 тыс. км и 444 подстанций, или 100% от плана", – сказал Аккенженов.

Также в полном объеме выполнены ремонты 377 км сетей теплоснабжения.

"Необходимо отметить, что финансирование указанных ремонтных работ в среднем увеличено на 27%", – добавил министр.

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