Почти на треть увеличили траты на ремонт ТЭЦ и электросетей в Казахстане
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр энергетики Ерлан Аккенженов 10 ноября 2026 года на заседании правительства рассказал о текущем ремонте энергоблоков и сетей теплоснабжения, передает корреспондент Zakon.kz.
По его данным, ремонтные работы завершены на 8 энергоблоках, 49 котлах и 37 турбинах.
"В целом на энергоисточниках страны обеспечен необходимый состав оборудования. Все оставшиеся ремонтные работы проводятся на резервном оборудовании и не влияют на прохождение отопительного периода. На электрических сетях региональных электросетевых компаний завершен ремонт линий электропередачи общей протяженностью 17,1 тыс. км и 444 подстанций, или 100% от плана", – сказал Аккенженов.
Также в полном объеме выполнены ремонты 377 км сетей теплоснабжения.
"Необходимо отметить, что финансирование указанных ремонтных работ в среднем увеличено на 27%", – добавил министр.
О том, почему затянулось строительство ТЭЦ-3 в Алматы, читайте в материале.
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