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Экономика и бизнес

Казахстан потеряет сотни тысяч тонн нефти из-за ремонта на Карачаганаке

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 13:47 Фото: freepik
Министр энергетики Ерлан Аккенженов на пресс-конференции в правительстве 25 августа 2026 года рассказал, когда планируется провести ремонт на крупном месторождении, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минэнерго отметил, что на Карачаганакском месторождении ремонт запланирован на осень – в середине сентября.

"Примерные потери добычи составят порядка 400-450 тыс. тонн нефти", – добавил Ерлан Аккенженов.

Ранее он рассказал, сколько времени потребуется на строительство еще одного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Казахстане.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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