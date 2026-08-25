Казахстан потеряет сотни тысяч тонн нефти из-за ремонта на Карачаганаке
Фото: freepik
Министр энергетики Ерлан Аккенженов на пресс-конференции в правительстве 25 августа 2026 года рассказал, когда планируется провести ремонт на крупном месторождении, передает корреспондент Zakon.kz.
Глава Минэнерго отметил, что на Карачаганакском месторождении ремонт запланирован на осень – в середине сентября.
"Примерные потери добычи составят порядка 400-450 тыс. тонн нефти", – добавил Ерлан Аккенженов.
Ранее он рассказал, сколько времени потребуется на строительство еще одного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Казахстане.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript