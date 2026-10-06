Замакима области Абай накажут из-за проблем с теплосетями Семея

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 6 октября 2026 года оценил ход запуска отопительного сезона в регионах страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Бектенов напомнил, что ранее поручал обеспечить готовность теплоисточников и сетей до 1 октября.

"Все регионы исполнили точно в срок, кроме одного. В этой связи за отсутствие должной координации и несвоевременную подготовку тепловых сетей города Семея поручаю привлечь к дисциплинарной ответственности курирующего заместителя акима области Абай", – заявил глава кабмина.

В этой связи он поручил акимам регионов возобновить работу региональных штабов по прохождению отопительного сезона, а также регулярно инспектировать работу энергоисточников и сетей.

"Необходимо соблюдать все плановые параметры и поддерживать нормативный запас топлива, обеспечить готовность резервного оборудования. Также следует держать на постоянном контроле вопрос наличия угля для населения по стабильным ценам", – резюмировал премьер-министр.

22 сентября 2026 года министр энергетики Ерлан Аккенженов назвал города, где ремонт теплосетей еще не завершен.