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Общество

Утвердить график поставки социального мазута до 1 сентября поручено Минэнерго и акиматам

Скопление фур на границе, скопление грузовых машин на границе, скопление грузовиков на границе, фуры, фура, грузовые машины, грузовая машина, грузовик, грузовики, перевозка груза, груз, грузоперевозки, грузовые перевозки , фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 13:53 Фото: freepik
Премьер-министр Олжас Бектенов 25 августа 2026 года на заседании правительства озвучил ряд поручений касательно подготовки к отопительному сезону, передает корреспондент Zakon.kz.

Первое поручение касается Минэнерго и акиматов.

"Министерству энергетики совместно с акиматами регионов до 1 сентября текущего года утвердить график поставки социального мазута в регионы. Совместно с КТЖ принять меры по своевременной поставке угля и мазута на энергообъекты согласно утвержденному графику и объемам. Отдельно отмечаю вопрос своевременного обеспечения углем населения и коммунально-бытового сектора. Необходимо четко контролировать всю цепочку – от добычи и отгрузки угля до его реализации населению. Не допускать перебоев, необоснованного роста цен и искусственного ажиотажа в регионах", – сказал Олжас Бектенов.

Всем участникам данного процесса поручено организовать работу в рамках действующей цифровой платформы по обеспечению углем.

"Отстающим акиматам необходимо оперативно устранить имеющиеся проблемы. Начинать отопительный сезон надо по графику, при этом своевременно реагировать на изменяющиеся погодные условия и понижение температуры воздуха. Министерству промышленности и строительства, акиматам регионов до 1 сентября обеспечить полную готовность объектов образования и здравоохранения. Министерствам просвещения, науки и здравоохранения также взять этот вопрос на контроль. По северным, центральным и восточным регионам вся инженерная инфраструктура и объекты жилищно-коммунального хозяйства должны быть полностью подготовлены к запуску тепла до 15 сентября, а в остальных регионах – до 15 октября", – добавил Олжас Бектенов.

Ранее премьер отметил недостатки в исполнительской дисциплине в ряде регионов Казахстана.

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Азамат Сыздыкбаев
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