500 литров алкоголя за два дня: полиция Алматы прошлась по магазинам и барам

В Алматы полицейские прошлись с рейдами по магазинам и барам, и изъяли более 500 литров нелицензированного алкоголя, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции (ДП) города, за два дня проверили более 300 объектов, включая продуктовые магазины и увеселительные заведения.

"В результате выявлены 17 индивидуальных предпринимателей, продававших алкоголь без соответствующей лицензии. В отношении них собраны административные материалы по статье 463 КоАП РК. Из незаконного оборота изъято более 500 литров алкогольной продукции", – сообщили в ДП 10 ноября 2026 года.

Кроме того, за нарушение требований к реализации алкоголя еще 12 предпринимателей привлечены к административной ответственности по статье 200 КоАП РК.

В полиции отмечают, что подобные рейды проводятся на системной основе и направлены на пресечение незаконного оборота алкоголя и профилактику правонарушений, в том числе совершаемых в состоянии алкогольного опьянения.

2 ноября в полиции рассказали об итогах визита в частный дом алматинца: во время обыска обнаружили 13 кустов конопли и коробку с высушенным растительным веществом. А также – сотни тысяч тенге.