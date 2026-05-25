Полиция Алматы пошла на жесткие меры против продавцов алкоголя

В Алматы приостановили лицензию магазина за нарушения при продаже алкоголя. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе городского Департамента полиции (ДП), сообщает Zakon.kz.

Известно, что по решению суда деятельность одного из объектов торговли в Медеуском районе временно ограничена: изъята алкогольная продукция, а лицензия на ее реализацию приостановлена.

Как отмечают в полиции, это не единичный случай – подобные факты в мегаполисе выявляются на постоянной основе, и по каждому из них принимаются законные меры реагирования.

"Полиция призывает представителей бизнеса строго соблюдать требования законодательства. Нарушение установленных правил влечет за собой административную ответственность вплоть до приостановления деятельности". Пресс-служба ДП Алматы

