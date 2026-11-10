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Общество

Резкое понижение температуры: штормовое предупреждение объявлено в Алматы

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 11:50 Фото: Zakon.kz
Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы 10 ноября 2026 года распространил штормовое предупреждение на 11 ноября, сообщает Zakon.kz.

В этот день в городе ожидаются осадки, временами сильные (дождь, снег), туман.

Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, временами порывы 15–20 м/с. Ночью 12 ноября ожидается туман.

Ночью 11 ноября прогнозируют резкое понижение температуры воздуха, днем +5..+7 градусов тепла и дальнейшее понижение.

Какая погода и температура воздуха будет в Алматы до 13 ноября, Zakon.kz рассказывал здесь.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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