Резкое понижение температуры: штормовое предупреждение объявлено в Алматы

Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы 10 ноября 2026 года распространил штормовое предупреждение на 11 ноября, сообщает Zakon.kz.

В этот день в городе ожидаются осадки, временами сильные (дождь, снег), туман.

Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, временами порывы 15–20 м/с. Ночью 12 ноября ожидается туман.

Ночью 11 ноября прогнозируют резкое понижение температуры воздуха, днем +5..+7 градусов тепла и дальнейшее понижение.

Какая погода и температура воздуха будет в Алматы до 13 ноября, Zakon.kz рассказывал здесь.