Штормовое предупреждение объявлено в Алматы

Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы 19 августа 2026 года рассказал об объявленном "Казгидрометом" штормовом предупреждении, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенной информации, 20 августа утром и днем в Алматы ожидаются небольшой дождь и гроза . Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, порывы до 15 м/с. Также сохраняется высокая пожарная опасность.

"В горах Заилийского Алатау, в горных зонах Бостандыкского и Медеуского районов, 20 августа ожидаются кратковременный дождь, гроза, сильные порывы ветра 15-20 м/с", – предупредили в ДЧС.

Какой будет погода в Алматы в ближайшие дни, можно узнать здесь.