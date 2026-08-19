Штормовое предупреждение объявлено в Алматы
Фото: pixabay
Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы 19 августа 2026 года рассказал об объявленном "Казгидрометом" штормовом предупреждении, сообщает Zakon.kz.
Согласно распространенной информации, 20 августа утром и днем в Алматы ожидаются небольшой дождь и гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, порывы до 15 м/с. Также сохраняется высокая пожарная опасность.
"В горах Заилийского Алатау, в горных зонах Бостандыкского и Медеуского районов, 20 августа ожидаются кратковременный дождь, гроза, сильные порывы ветра 15-20 м/с", – предупредили в ДЧС.
Какой будет погода в Алматы в ближайшие дни, можно узнать здесь.
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