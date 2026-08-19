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События

Штормовое предупреждение объявлено в Алматы

Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря, молнии, молния, гроза, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 16:12 Фото: pixabay
Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы 19 августа 2026 года рассказал об объявленном "Казгидрометом" штормовом предупреждении, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенной информации, 20 августа утром и днем в Алматы ожидаются небольшой дождь и гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, порывы до 15 м/с. Также сохраняется высокая пожарная опасность.

"В горах Заилийского Алатау, в горных зонах Бостандыкского и Медеуского районов, 20 августа ожидаются кратковременный дождь, гроза, сильные порывы ветра 15-20 м/с", – предупредили в ДЧС.

Какой будет погода в Алматы в ближайшие дни, можно узнать здесь.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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