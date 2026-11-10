Готовы ли казахстанские ТЭЦ к увеличению нагрузки

Министр энергетики Ерлан Аккенженов 10 ноября 2026 года на брифинге в правительстве озвучил готовность действующих ТЭЦ к увеличению пиковой нагрузки, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр отметил, что пиковая нагрузка на ТЭЦ зимой вырастет примерно на 3% по сравнению с прошлым отопительным сезоном.

"ТЭЦ выдержат. Мы многое сделали, чтобы снизить аварийность и улучшить работу наших ТЭЦ. Ожидаемая пиковая нагрузка – 18 200 мегаватт. Сейчас наши станции работают в штатном режиме. К примеру, двое суток подряд мы поставляем электроэнергию в Россию. Позавчера выдавали 120 мегаватт, вчера – порядка 70", – сказал Аккенженов.

По его словам, это говорит о том, что сейчас Казахстан обеспечивает себя электроэнергией даже в вечерние часы пик.

"Казахстан уже приближается к тому, чтобы полностью обеспечивать себя электроэнергией. В следующем году мы ожидаем профицит в 1,5 миллиарда киловатт-часов", – добавил министр.

О том, какие поручения дал Бектенов в связи с началом отопительного сезона, читайте в материале.