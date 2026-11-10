5 ТЭЦ остаются в "красной зоне": министр Аккенженов назвал сроки улучшения ситуации

Министр энергетики Ерлан Аккенженов 10 ноября 2026 года на брифинге в правительстве поделился планами по выводу ряда теплоэнергоцентралей (ТЭЦ) из так называемой "красной зоны", передает корреспондент Zakon.kz.

По данным главы Минэнерго, таких ТЭЦ в стране насчитывается пять.

"Через год мы планируем перевести в "желтую зону". С 2023 года мы используем этот рейтинг. Из 19 ТЭЦ на сегодняшний момент только 5 ТЭЦ остаются в "красной зоне", – сказал Ерлан Аккенженов.

В целом, по его словам, по программе "Тариф в обмен на инвестиции" с 2023 года было выделено более 1 трлн тенге.

"Все эти деньги были использованы как раз таки для улучшения объектов генерации, объектов передачи электроэнергии и объектов передачи тепла. Мы планируем перевести эти объекты в "желтую зону" уже через год", – добавил Ерлан Аккенженов.

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