Усилить контроль за безопасным использованием газа поручено акиматам

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов 10 ноября 2026 года на заседании правительства поручил усилить работу по профилактике пожаров, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, нередко приехавшие на заработки люди арендуют недорогое жилье с минимальными удобствами.

"И такое жилье является менее безопасным, иногда аварийным. К примеру, только в столице на учете состоит 860 таких объектов. За прошлую зиму в них произошло порядка 30 пожаров. Основными их причинами было замыкание электропроводки, неосторожное обращение с огнем и нарушение элементарных правил пожарной безопасности. Поручаю акиматам совместно с министерствами внутренних дел и по чрезвычайным ситуациям взять на особый контроль такие места проживания. Также проводить регулярные рейды с выявлением потенциальных рисков пожаров и принятием оперативных мер", – сказал Бектенов.

Он напомнил, что в Послании народу глава государства отметил важность продолжения работы по газификации населения. Поэтому, по его словам, надо обеспечить установку газового оборудования в строгом соблюдении всех норм безопасности.

"В каждом доме с газовой системой отопления должен быть датчик предупреждения утечки газа, сертифицированные котлы и приборы. Газовые службы обязаны организовать надлежащую работу по контролю за безопасным использованием газа в домах. Акиматам регионов поручаю принять необходимые меры в данном направлении", – добавил премьер.

Ранее глава кабмина поручил увеличить производство газовых баллонов.