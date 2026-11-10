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Общество

Хостелы и общежития в Казахстане возьмут под особый контроль

Общежитие, студенческое жилье, студенты, комната студентов, комната студента, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 13:51 Фото: akorda.kz
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов 10 ноября 2026 года на заседании правительства озвучил поручения для МЧС и Министерства культуры и информации в сфере обеспечения пожарной безопасности, передает корреспондент Zakon.kz.

В частности, он поручил акиматам совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям продолжить до конца ноября проведение месячника пожарной безопасности в жилом секторе.

"В первую очередь нужно взять на контроль места проживания студентов – это общежития и хостелы, а также объекты образования. Министерству культуры и информации совместно с акиматами проработать вопросы трансляции профилактических материалов в средствах массовой информации и социальных сетях", – сказал премьер.

В целом же Министерству по чрезвычайным ситуациям поручено обеспечить эффективную координацию заинтересованных госорганов и акиматов по вопросам предупреждения пожаров в отопительный период.

Ранее Бектенов поручил увеличить производство газовых баллонов в стране.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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