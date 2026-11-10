Контент на казахском языке должен охватывать как можно более широкий круг тем – Токаев

Очевидно, что потенциал языка укрепляется тогда, когда человек ищет на нем информацию, смотрит фильмы и получает образование. Об этом 10 ноября 2026 года на Х Курултае международного общества "Қазақ тілі" заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Поэтому, как подчеркнул президент, одной из важнейших задач является расширение в цифровом пространстве качественного и привлекательного контента на казахском языке.

"Весьма актуальной задачей является увеличение количества IT-продуктов, а также фильмов и игр, направленных на развитие речи детей. Сфера распространения информации на казахском языке, или, говоря современным языком, масштабы казахоязычного контента, должны быть максимально широкими. Необходимо создавать качественные продукты по актуальным темам в области науки, технологий, культуры, предпринимательства, спорта и другим направлениям. В целом, государству следует оказывать конкретную поддержку подобным проектам". Касым-Жомарт Токаев

По данному вопросу, как отметил глава государства, можно создать специальную рабочую группу.

"Несомненно, весомый вклад в это важное дело внесут участники общества "Қазақ тілі" и его председатель Рауан Кенжеханулы. В конечном счете за будущее нашего языка мы все несем одинаковую ответственность. Каждый из нас должен способствовать укреплению позиций казахского языка. Мы все должны поддержать общество "Қазақ тілі" – авторитетную организацию, находящуюся в авангарде этой работы". Касым-Жомарт Токаев

По словам президента, в течение последних трех лет в структуре общества действует фонд Qazaq Tili Endowment Qory.

"Со своей стороны я оказал содействие этой важной инициативе. Свою лепту в это благое дело вносят многие граждане нашей страны. Не сомневаюсь в том, что наши предприниматели не останутся в стороне и будут активно участвовать в финансовой поддержке общества "Қазақ тілі". Язык – это достояние народа. Поэтому можно с полным правом утверждать, что деятельность данной организации отвечает интересам народа". Касым-Жомарт Токаев

Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что пришло время обновить орфографический словарь казахского языка.