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Общество

Токаев: Мы должны привить нашим соотечественникам новый уровень цивилизованности

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 13:52 Фото: akorda.kz
10 ноября 2026 года на Х Курултае международного общества "Қазақ тілі" глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что нужно ответственно подходить к каждому делу и проявлять заботу друг о друге, если мы стремимся создать Справедливое общество, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, с соответствии с идеологемой "Таза Қазақстан" мы должны бережно относиться к природе, хранить чистоту наших помыслов, намерений и языка.

"В цивилизованном обществе недопустимо грубить, посягать на честь и достоинство людей, мусорить и плевать на улицах или в общественных местах, а также заниматься вандализмом. Такие действия должны караться по закону. Эту очень важную задачу ставлю перед всеми правоохранительными органами. Мы должны привить нашим соотечественникам новый уровень цивилизованности. В рамках этой важной деятельности отдельной исторической миссией считаю укрепление и обогащение статуса казахского языка как государственного", – заявил Токаев.

Принцип "Закон и Порядок", продолжил он, должен стать неотъемлемой частью общественной жизни и незыблемым правилом нашего государства.


"Ведь верховенство Закона и Порядка – непреложное условие укрепления нашей государственности и защиты суверенитета. К сожалению, есть недоброжелатели, которые пытаются исказить саму суть принципа "Закон и Порядок", представляя его как инструмент давления. Считаю это нечистоплотным. Мы должны решительно пресекать такие происки. В народе говорят: "Основа воспитанности – язык" ("Әдеп басы – тіл"). Поэтому призываю участников общества "Қазақ тілі", всех граждан, которые поддерживают государственный язык, активно включиться в эту работу, имеющую государственное значение. Еще раз выражаю всем вам искреннюю признательность", – сказал президент.

Он также поблагодарил председателя общества "Қазақ тілі" Рауана Кенжеханулы.

"Сегодня я подписал указ о присуждении государственных наград ряду граждан, внесших значительный вклад в социально-экономическое и общественное развитие нашей страны. Поздравляю вас! Пусть процветает наша священная Родина – Казахстан и наша величайшая ценность – казахский язык!" – подытожил президент.

Во время выступления Касым-Жомарт Токаев также рассказал о проекте "Дала орманы", поддержав его.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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