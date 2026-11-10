6,5 трлн тенге из Нацфонда на "Народную стройку": Токаев назвал главное требование к членам комиссии

Фото: akorda.kz

Выступая 10 ноября 2026 года на Х Курултае международного общества "Қазақ тілі", глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что рассматривает состав комиссии по контролю над расходованием бюджетных средств в ходе реализации программы "Народная стройка", сообщает Zakon.kz.

Глава государства напомнил, что на реализацию программы в течение ближайших трех лет из Национального фонда будет выделено 6,5 трлн тенге. "Специальная комиссия будет тщательно контролировать эффективность и целевое использование столь крупных средств. В настоящее время я рассматриваю состав этой комиссии. Главное требование, предъявляемое к ее членам, заключается в том, чтобы они работали продуктивно, на высоком профессиональном уровне, без ненужной суеты". Касым-Жомарт Токаев Ранее Касым-Жомарт Токаев подчеркнул значение проекта "Народная стройка". Материал по теме "Это не просто кратковременная кампания": президент Казахстана сделал заявление о проекте "Народная стройка" Масштабный проект "Халықтық құрылыс" ("Народная стройка") президент анонсировал в ежегодном Послании народу Казахстана 28 октября 2026 года.

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