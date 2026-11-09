Составлен рейтинг самых загруженных платных трасс Казахстана: кто на первом месте

В Казахстане представлен рейтинг 28 платных участков республиканских автомобильных дорог по итогам января – октября 2026 года. Лидером стал маршрут Алматы – Конаев, на котором зарегистрировано более 10,8 млн проездов, сообщает Zakon.kz.

Всего, по данным АО "НК "КазАвтоЖол", за 10 месяцев 2026 года на платных автомобильных дорогах страны зафиксировано 68,3 млн проездов. При этом почти половина общего показателя – 33,5 млн, или 49,1%, – приходится всего на пять наиболее востребованных направлений.

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Первое место в рейтинге занимает автомобильная дорога Алматы – Конаев с показателем 10 834 980 проездов. На второй позиции направление Шымкент – граница Узбекистана, где зарегистрировано 8 033 519 проездов. Тройку лидеров замыкает направление Шымкент – Тараз – 5 652 809 проездов.

В пятерку самых загруженных платных дорог также вошли участки Тараз – Кайнар (4 964 599) и Шымкент – Кызылорда (4 061 676).

Высокие показатели также демонстрируют платные дороги центральных и северных регионов.

На участке Астана – Темиртау зарегистрировано около 3,7 млн проездов, Астана – Щучинск – 3,4 млн, Конаев – Талдыкорган – 3,2 млн.

На десять наиболее востребованных платных участков приходится 48,8 млн проездов – 71,5% от общего количества за январь – октябрь 2026 года.

Полный рейтинг платных дорог

Алматы – Конаев – 10 834 980. Шымкент – граница Узбекистана – 8 033 519. Шымкент – Тараз – 5 652 809. Тараз – Кайнар – 4 964 599. Шымкент – Кызылорда – 4 061 676. Астана – Темиртау – 3 698 981. Астана – Щучинск – 3 407 291. Конаев – Талдыкорган – 3 193 009. Обход Тараза (Кайнар – Шымкент) – 2 526 954. Щучинск – Кокшетау – 2 446 971. Костанай – Денисовка – 2 307 727. Алматы – Хоргос – 2 262 135. Астана – Павлодар – 2 177 036. Караганда – Балхаш – Бурылбайтал – 1 749 169. Кызылорда – Аральск – 1 518 380. Кокшетау – Петропавловск – 1 517 210. Павлодар – Семей – Калбатау — 1 135 232. Актобе – граница РФ (Оренбург) – 1 133 840. Шу – Бурылбайтал – 945 933. Костанай – граница РФ (Троицк) – 789 421. Кандыагаш – Макат – 784 775. Павлодар – граница РФ (Омск) – 751 516. Уральск – граница РФ (Самара) – 573 394. Талдыкорган – Усть-Каменогорск – 500 670. Уральск – граница РФ (Саратов) – 487 254. Ушарал – Достык – 472 465. Бурылбайтал – Курты – 264 253. Бейнеу – Акжигит (граница Узбекистана) – 130 616.

"Статистика учитывает количество зарегистрированных проездов, а не уникальных транспортных средств. Один автомобиль может совершать несколько проездов по одному или разным платным участкам", – говорится в дополнительной части.

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