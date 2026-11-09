Составлен рейтинг самых загруженных платных трасс Казахстана: кто на первом месте
Всего, по данным АО "НК "КазАвтоЖол", за 10 месяцев 2026 года на платных автомобильных дорогах страны зафиксировано 68,3 млн проездов. При этом почти половина общего показателя – 33,5 млн, или 49,1%, – приходится всего на пять наиболее востребованных направлений.
Первое место в рейтинге занимает автомобильная дорога Алматы – Конаев с показателем 10 834 980 проездов. На второй позиции направление Шымкент – граница Узбекистана, где зарегистрировано 8 033 519 проездов. Тройку лидеров замыкает направление Шымкент – Тараз – 5 652 809 проездов.
В пятерку самых загруженных платных дорог также вошли участки Тараз – Кайнар (4 964 599) и Шымкент – Кызылорда (4 061 676).
Высокие показатели также демонстрируют платные дороги центральных и северных регионов.
На участке Астана – Темиртау зарегистрировано около 3,7 млн проездов, Астана – Щучинск – 3,4 млн, Конаев – Талдыкорган – 3,2 млн.
На десять наиболее востребованных платных участков приходится 48,8 млн проездов – 71,5% от общего количества за январь – октябрь 2026 года.
Полный рейтинг платных дорог
- Алматы – Конаев – 10 834 980.
- Шымкент – граница Узбекистана – 8 033 519.
- Шымкент – Тараз – 5 652 809.
- Тараз – Кайнар – 4 964 599.
- Шымкент – Кызылорда – 4 061 676.
- Астана – Темиртау – 3 698 981.
- Астана – Щучинск – 3 407 291.
- Конаев – Талдыкорган – 3 193 009.
- Обход Тараза (Кайнар – Шымкент) – 2 526 954.
- Щучинск – Кокшетау – 2 446 971.
- Костанай – Денисовка – 2 307 727.
- Алматы – Хоргос – 2 262 135.
- Астана – Павлодар – 2 177 036.
- Караганда – Балхаш – Бурылбайтал – 1 749 169.
- Кызылорда – Аральск – 1 518 380.
- Кокшетау – Петропавловск – 1 517 210.
- Павлодар – Семей – Калбатау — 1 135 232.
- Актобе – граница РФ (Оренбург) – 1 133 840.
- Шу – Бурылбайтал – 945 933.
- Костанай – граница РФ (Троицк) – 789 421.
- Кандыагаш – Макат – 784 775.
- Павлодар – граница РФ (Омск) – 751 516.
- Уральск – граница РФ (Самара) – 573 394.
- Талдыкорган – Усть-Каменогорск – 500 670.
- Уральск – граница РФ (Саратов) – 487 254.
- Ушарал – Достык – 472 465.
- Бурылбайтал – Курты – 264 253.
- Бейнеу – Акжигит (граница Узбекистана) – 130 616.
"Статистика учитывает количество зарегистрированных проездов, а не уникальных транспортных средств. Один автомобиль может совершать несколько проездов по одному или разным платным участкам", – говорится в дополнительной части.
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