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Общество

Винтерфелл по-казахстански: почему нацпарк "Кокшетау" называют жемчужиной Севера

горы, деревья, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 14:54 Фото: gov.kz
В Министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана рассказали Zakon.kz, чем уникален государственный национальный природный парк (ГНПП) "Кокшетау".

Парк "Кокшетау" расположен на севере Акмолинской области и представлен горно-лесными ландшафтами Зерендинской, Шалкарской, Имантауской и Айыртауской природных зон, включающих озерные акватории озер Зеренда, Шалкар, Имантау, Саумалколь.

Национальный природный парк "Кокшетау" создан в апреле 1996 года с целью сохранения горно-лесных и озерных экосистем, памятников археологии, истории и культуры Северного Казахстана.

Его основная территория, находящаяся в 60 км к юго-западу от Кокшетау, занимает свыше 182 076 гектаров и включает горно-лесные массивы и озерные акватории Зерендинской, Шалкарской, Имантауской и Айыртауской природных зон.

На национальный природный парк "Кокшетау" возложены следующие основные задачи:

  • сохранение эталонных и уникальных природных комплексов и объектов культурного наследия;
  • разработка и внедрение научных методов сохранения природных комплексов в условиях рекреационного использования;
  • восстановление нарушенных природных и историко-культурных комплексов и объектов;
  • организация экологического просвещения населения;
  • введение экологического мониторинга.

Также известно, что в парке сохраняются эталоны природных комплексов, генофонд редких и исчезающих видов организмов, неповторимые природные образования, ресурсы растительного и животного мира.

остров, природа, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 14:54

Фото: gov.kz

К тому же животный и растительный мир национального парка богат и разнообразен. В лесах обитают рысь, лоси, косули, кабаны, лисицы, зайцы, корсаки и многие другие виды животных. Озера богаты ценными видами рыб, среди которых рипус, сиг и другие представители ихтиофауны.

Еще на территории парка "Кокшетау" расположены 13 памятников природы республиканского значения. Для них разработаны туристические маршруты. Эти уникальные природные объекты являются одними из самых популярных мест отдыха и посещения как среди местных жителей, так и среди туристов.

Немного ранее известный фотограф Дмитрий Доценко показал грандиозный каньон за Тянь-Шанем, о котором не знают казахстанцы.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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