Разлагается быстрее? В Минэкологии опровергли главный миф о мусоре в лесах Казахстана

Фото: Zakon.kz

В Министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана рассказали, правда ли, что мусор в лесу разлагается быстрее, сообщает Zakon.kz.

28 сентября 2026 года специалисты категорически опровергли этот миф. "Мусор, выброшенный в лесу, не исчезает сам по себе. Пластик, стекло и другие отходы могут сохраняться в природе десятилетиями и даже дольше, загрязняя почву и воду". Пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РК Казахстанцев, отравляющихся на природу, просят помнить о простом правиле: "Оставляйте после себя только следы, а не мусор. После отдыха обязательно соберите все отходы и выбросьте их в специально отведенных местах". 26 сентября 2026 года сообщалось, что мусорный полигон в Алатау вернули государству.

Поделитесь новостью