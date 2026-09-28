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События

Разлагается быстрее? В Минэкологии опровергли главный миф о мусоре в лесах Казахстана

Мусор, мусорная свалка, стихийная свалка, стихийные свалки, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 15:59 Фото: Zakon.kz
В Министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана рассказали, правда ли, что мусор в лесу разлагается быстрее, сообщает Zakon.kz.

28 сентября 2026 года специалисты категорически опровергли этот миф.

"Мусор, выброшенный в лесу, не исчезает сам по себе. Пластик, стекло и другие отходы могут сохраняться в природе десятилетиями и даже дольше, загрязняя почву и воду".Пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РК

Казахстанцев, отравляющихся на природу, просят помнить о простом правиле:

"Оставляйте после себя только следы, а не мусор. После отдыха обязательно соберите все отходы и выбросьте их в специально отведенных местах".

26 сентября 2026 года сообщалось, что мусорный полигон в Алатау вернули государству.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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