Разлагается быстрее? В Минэкологии опровергли главный миф о мусоре в лесах Казахстана
Фото: Zakon.kz
В Министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана рассказали, правда ли, что мусор в лесу разлагается быстрее, сообщает Zakon.kz.
28 сентября 2026 года специалисты категорически опровергли этот миф.
"Мусор, выброшенный в лесу, не исчезает сам по себе. Пластик, стекло и другие отходы могут сохраняться в природе десятилетиями и даже дольше, загрязняя почву и воду".Пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РК
Казахстанцев, отравляющихся на природу, просят помнить о простом правиле:
"Оставляйте после себя только следы, а не мусор. После отдыха обязательно соберите все отходы и выбросьте их в специально отведенных местах".
26 сентября 2026 года сообщалось, что мусорный полигон в Алатау вернули государству.
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