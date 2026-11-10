Казахстанец решил порыбачить прямо на затопленной дождем дороге – в полиции шутку не оценили

В Актау выпали обильные осадки, подтопив некоторые улицы. Один из жителей города решил "порыбачить" прямо на дороге и был наказан сразу по нескольким статьям Административного кодекса, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции (ДП) Мангистауской области, 7 ноября 2026 года около 22:37, на дороге между 17 и 18А микрорайонами, около спортивной школы "Халық Арена", сотрудники выявили факт нарушения общественного порядка.

Судя по кадрам, мужчина остановился у обочины, вылез на крышу авто, достал удочку и стал якобы рыбачить.

"В ходе проверки установлено, что 24-летний водитель автомобиля Chevrolet Cobalt допустил ряд административных правонарушений", – прокомментировали в ДП.

В итоге горожанина привлекли к административной ответственности по трем статьям:

ч. 1 ст. 434 – мелкое хулиганство;

ч. 2 ст. 612 – управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления;

ч. 9 ст. 590 – управление транспортным средством, не прошедшим обязательный технический осмотр.

Автомобиль водворен на специализированную штрафную стоянку.

По факту мелкого хулиганства решением суда мужчина оштрафован на 86 500 тенге.

На такую же сумму ранее оштрафовали астанчанку. Она устроила скоростной заезд на трассе в Западно-Казахстанской области.