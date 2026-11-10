Менеджер банка украл у клиентов 200 000 тенге

В области Улытау банковский менеджер осужден за хищение денег под видом страховых выплат, сообщает Zakon.kz.

Подробности 10 ноября 2026 года раскрыли в пресс-службе прокуратуры региона:

"В ходе изучения материалов служебных расследований банков второго уровня прокуратурой области Улытау выявлен факт хищения денежных средств сотрудником банковской организации. Установлено, что банковский менеджер, используя служебное положение и вводя граждан в заблуждение, под предлогом оформления и выплаты страхового возмещения завладел денежными средствами жителей региона".

Отмечается, что в результате противоправных действий пострадали трое жителей области Улытау.

"Общая сумма причиненного ущерба составила около 200 000 тенге. В отношении виновного лица состоялся обвинительный приговор суда". Пресс-служба прокуратуры области Улытау

6 ноября 2026 года стало известно, что в Костанайской области бизнесмену вынесли приговор за незаконную продажу чужой пшеницы на 28,5 млн тенге и долги на 11 млн перед перевозчиками.