Не захотел стоять на морозе: уволенный охранник добился справедливости в суде Актау

В Актау суд встал на сторону охранника, которого уволили за использование телефона и уход с поста в сильный мороз. Работодателя также обязали выплатить мужчине более 2 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 10 ноября 2026 года в пресс-службе суда №2 города Актау, мужчина работал охранником в ТОО "К." с 2016 года.

Однако 20 февраля 2026 года работодатель расторг с ним трудовой договор. Причиной увольнения стало неоднократное неисполнение трудовых обязанностей без уважительных причин.

По версии работодателя, охранник отсутствовал на посту и пользовался мобильным телефоном во время несения службы. Не согласившись с таким решением, мужчина обратился в суд.

"Изучив материалы дела, записи камер видеонаблюдения и доводы сторон, суд пришел к выводу о незаконности увольнения. В частности, работодатель не представил объективных и достоверных доказательств того, что охранник самовольно покидал пост либо оставлял охраняемый объект без присмотра", – говорится в сообщении.

Кроме того, суд учел погодные условия. Так, 28 января 2026 года из-за сильного мороза охранник находился в здании, чтобы согреться, и наблюдал за территорией через камеры видеонаблюдения.

Суд признал такие действия обоснованной необходимостью.

"Также суд учел, что работодатель не обеспечил надлежащих условий для обогрева работника, несшего службу на открытом посту. В связи с этим требование о его постоянном нахождении на улице было признано необоснованным с учетом принципов справедливости и разумности", – отметили в суде.

В итоге суд удовлетворил иск бывшего охранника. Приказ об увольнении признали незаконным и отменили, а мужчину восстановили в прежней должности.

Кроме того, с работодателя взыскали 2 052 997 тенге заработной платы за время вынужденного прогула, 50 тысяч тенге в качестве компенсации морального вреда, а также судебные расходы.

Решение суда вступило в законную силу.

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