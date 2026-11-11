В Алматы 13-летний подросток зарезал 12-летнего мальчика: дело прекратили

В Алматы семья убитого 12-летнего ребенка пытается добиться справедливости после прекращения уголовного дела, сообщает Zakon.kz.

В Турксибском районе Алматы 10 июня 2026 года 13-летний подросток жестоко убил 12-летнего Аблайхана Ержанулы. Во время конфликта он нанес ему множество ножевых ранений. Все произошло в общежитии для военнослужащих. Тогда в рамках досудебного расследования полицейские задержали несовершеннолетнего подозреваемого и поместили его в специализированное учреждение.

Однако, по данным КТК, уголовное дело прекратили.

"Прекращение уголовного дела не означает, что произошедшее осталось без последствий. В отношении подростка и его родителей приняты предусмотренные законом меры. Несовершеннолетний поставлен на профилактический учет. Его поведение будет находиться под постоянным контролем полиции", – проинформировала официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

Сообщается, что поскольку на момент произошедшего убийце было 13 лет, к уголовной ответственности его не привлекли, а родителям назначили административное наказание. Сейчас малолетний преступник находится в специализированной школе-интернате с особым режимом содержания, туда его поместили на один год. Но близкие убитого не согласны с таким решением.



"Как говорят, это ребенок сделал. Это не ребенок. Он преступник, с особой жестокостью. И это не случайно, он готовился к этому. Поэтому мы видим очень много пробелов. Вынесли решение, что его поместили в специальное учреждение на год с чем. Мы совсем не согласны. За год ребенок ничего не поймет. Я хочу, чтобы были все, все абсолютно, кто причастен к этому делу, были наказаны", – сказала мать убитого Замира Бадалова.

По словам матери Аблайхана, причиной конфликта стала девочка, которая нравилась обоим подросткам. Изначально сообщалось о девяти ударах. Однако, по словам родных, позже экспертиза установила, что ранений – 16.

В Уральске бывшего сотрудника полиции доставили в больницу с проникающим ножевым ранением. По данному факту возбуждено уголовное дело.

