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Общество

В Алматы 13-летний подросток зарезал 12-летнего мальчика: в полиции раскрыли детали

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2026 18:43 Фото: unsplash
Для расследования убийства 12-летнего подростка в Турксибском районе Алматы создана специальная следственно-оперативная группа. Об этом 13 июня 2026 года сообщила официальный представитель городского Департамента полиции Салтанат Азирбек, передает Zakon.kz.

По ее данным, в рамках досудебного расследования полицейские уже задержали несовершеннолетнего подозреваемого и поместили его в специализированное учреждение.

В рамках досудебного расследования проводится весь необходимый комплекс следственных действий.

"Изучены и приобщены к материалам дела видеозаписи с места происшествия и прилегающей территории, а также иные цифровые данные, имеющие значение для установления объективной картины произошедшего. Все доводы и версии проверяются", – сообщила она.

Между тем на данном этапе следствия установлена причастность к преступлению одного несовершеннолетнего, который задержан и помещен в специализированное учреждение.

"Как ранее сообщалось, ножевые ранения были нанесены в ходе конфликта, возникшего на почве неприязненных отношений. Предварительно установлено, в том числе по имеющимся видеозаписям и переписки, что потерпевший подросток пришел к подозреваемому по месту жительства для выяснения отношений", – отметила Азирбек.

В полиции также добавили, что потерпевшей стороне в настоящее время все обстоятельства дела разъяснены. Расследование направленно на всестороннее исследование всех обстоятельств.

Ход расследования находится на особом контроле руководства Департамента полиции города Алматы.

Информация о трагическом происшествии появилась 11 июня 2026 года в соцсетях. Чуть позже в Алматы проводили в последний путь 12-летнего Аблайхана, который погиб от девяти ножевых ранений прямо в общежитии для военнослужащих.

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Канат Болысбек
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