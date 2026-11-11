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Общество

Судью Верховного суда избрали в Курултае

Верховный Суд РК, верховный суд, суд, судебный процесс , фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 10:11 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Депутаты Курултая 11 ноября 2026 года избрали Асана Ескендирова на должность судьи Верховного суда (ВС) Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Обращение президента зачитал председатель Высшего судебного совета РК Дмитрий Малахов.

"На ваше рассмотрение внесено представление об избрании на должность судьи Верховного суда Ескендирова Асана Кайрулловича. Асан Кайруллович имеет огромный опыт работы, на протяжении более 30 лет он работал во всех судейских инстанциях. Начинал свой путь с должности судьи районного суда, далее возглавлял межрайонные экономические суды Акмолинской и Павлодарской областей", – сказал Малахов.

По его словам, Ескендиров работал судьей областного суда, руководил апелляционной судейской коллегией по гражданским и административным делам Акмолинского областного суда. 7 лет с 2016 по 2022 годы был судьей Верховного суда. Около 4 лет являлся судьей Конституционного суда.

Депутаты Курултая единогласно поддержали выдвинутую кандидатуру.

Ранее мы писали, что ряд судей Верховного суда освободят от должностей.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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