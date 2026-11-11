Ряд недостатков в финансировании науки показал аудит по Казахстану

Председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов 11 ноября 2026 года зачитал отчет ВАП по вопросу государственного аудита эффективности использования средств, выделенных на развитие науки, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, Высшая аудиторская палата РК завершила государственный аудит эффективности использования государственных средств и активов в сфере науки.

"В настоящее время развитие науки является одним из приоритетных направлений для Казахстана. По поручению Касым-Жомарта Токаева этой сфере уделяется особое внимание как основе технологического суверенитета и конкурентоспособности республики. В 2026 году значимость науки была закреплена на Конституционном уровне: развитие человеческого капитала, науки и инноваций определено в качестве стратегического приоритета государства. За 2022-2025 годы финансирование научной сферы было существенно увеличено – со 122 до 262 млрд тенге. Создана Национальная академия наук. Начался активный процесс модернизации материально-технической базы вузов и научных организаций. Приняты меры по поддержке молодых ученых", – сказал Смаилов.

Вместе с тем, отмечает он, результаты аудита показали, что в сфере науки все еще сохраняется ряд системных проблем и недостатков.

Так, доля науки в национальной экономике остается недостаточно высокой – 0,16% ВВП при целевом ориентире 1%. При этом рост финансирования сферы обеспечивается преимущественно за счет государства: его доля увеличилась с 55% до 82%. Это говорит о слабой востребованности научных разработок со стороны бизнеса и его ограниченном участии в финансировании исследований.

Аудиторами также отмечена непоследовательность в управлении научной сферой. В 2021-2025 годах действовали четыре тематических программных документа, три из которых прекращены досрочно. Одновременно в них смягчались отдельные целевые показатели: по затратам на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) – с 2% до 0,5% к ВВП, по росту числа исследователей – с 50% до 7%, по доле частного софинансирования – с 50% до 32%.

Вопросы вызвала и логика постановки научного заказа. На 2025-2027 годы были утверждены 7 приоритетов и 153 специализированных направления, однако при таком широком перечне к приоритетным можно отнести практически любое исследование.

"Научно-технические задания при этом нередко формируются в общем виде, а именно: без конкретного результата, критериев проверки и механизма внедрения. Значительная часть из них не подкреплена отраслевым спросом. Из 393 заданий 2023-2025 годов не реализованы 149 на сумму 67 млрд тенге. Аудиторы также выявили недостатки в системе отбора научных проектов. В частности, конкурсы 2025 года объявлялись с опозданием до 208 дней, что привело к сдвигу всего цикла исследований. Передача экспертных материалов в национальные научные советы задерживалась до 93 дней. По 545 проектам не были учтены предложения экономической экспертизы о снижении финансирования на сумму порядка 12 млрд тенге", – сообщил председатель ВАП.

Кроме того, при отборе проектов сохраняются риски конфликта интересов: 84 из 225 членов научных советов входили в исследовательские группы по 127 проектам на 52 млрд тенге, а 27 членов являлись научными руководителями проектов.

Смаилов особо подчеркнул необходимость повысить отдачу от финансирования, выделяемого государством.

Аудит показал, что 62 млрд тенге были направлены на 79 проектов программно-целевого финансирования без детализации расходов. При этом, даже если итоговый отчет не принят, основная сумма все равно остается у исполнителя: до итоговой оценки ему выплачивается 96-98% стоимости проекта.

"По 176 проектам на 16 млрд тенге не обеспечено достижение конечных результатов. Мониторинг Национального центра государственной научно-технической экспертизы фиксировал отклонения, но это не привело к соответствующим решениям. В 2025 году он охватил более 2 тысяч научных проектов и проектов коммерциализации, выявил нарушения более чем на 3 млрд тенге. Однако национальные научные советы ограничивались принятием информации к сведению", – отметил он.

По его словам, результативность науки зачастую оценивается по формальным критериям: публикациям, охранным документам, актам внедрения. Однако это не доказывает достижения технологического, производственного или иного прикладного результата.

В действующей модели научный проект фактически завершается отчетом, а дальнейшее применение результата системно не отслеживается. В частности, по 60 патентам из выборки аудита не зафиксировано соглашений об их использовании.

"Коммерциализация остается слабым звеном научного цикла. Формальный показатель коммерциализации по данным Фонда науки составил 44%, однако при сопоставимом расчете за отчетный год – только 16%. Реальный рыночный эффект также ограничен. Из 141 завершенного проекта стабильные продажи продукции за последние 3 года обеспечили только 38 проектов, или 27%. Остальные 103 проекта на 22 млрд тенге не достигли ожидаемых результатов по выпуску продукции и объемам продаж. Механизм отчисления недропользователями 1% на НИОКР также не стал полноценным инструментом прикладной науки из-за слабого контроля за исполнением обязательств и отвлечения поступивших средств из научного оборота (на депозиты, ценные бумаги и операции РЕПО)", – заявил Смаилов.

В целом, согласно заключению ВАП, государству необходима более глубокая цифровизация процессов управления и сквозной учет, чтобы эффективно прослеживать полный путь научных проектов от финансирования до результата и внедрения.

Всего по итогам аудита установлены финансовые нарушения на 51 млрд тенге, неэффективное планирование и использование средств – на 47 млрд тенге.

Материалы по 36 случаям переданы в уполномоченные органы для привлечения к административной ответственности. Еще по 3 фактам принято решение о передаче материалов аудита в правоохранительные органы.

Ранее депутат Курултая призвал увеличить сроки финансирования научных исследований в Казахстане.