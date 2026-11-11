Ряд недостатков в финансировании науки показал аудит по Казахстану
По его словам, Высшая аудиторская палата РК завершила государственный аудит эффективности использования государственных средств и активов в сфере науки.
"В настоящее время развитие науки является одним из приоритетных направлений для Казахстана. По поручению Касым-Жомарта Токаева этой сфере уделяется особое внимание как основе технологического суверенитета и конкурентоспособности республики. В 2026 году значимость науки была закреплена на Конституционном уровне: развитие человеческого капитала, науки и инноваций определено в качестве стратегического приоритета государства. За 2022-2025 годы финансирование научной сферы было существенно увеличено – со 122 до 262 млрд тенге. Создана Национальная академия наук. Начался активный процесс модернизации материально-технической базы вузов и научных организаций. Приняты меры по поддержке молодых ученых", – сказал Смаилов.
Вместе с тем, отмечает он, результаты аудита показали, что в сфере науки все еще сохраняется ряд системных проблем и недостатков.
Так, доля науки в национальной экономике остается недостаточно высокой – 0,16% ВВП при целевом ориентире 1%. При этом рост финансирования сферы обеспечивается преимущественно за счет государства: его доля увеличилась с 55% до 82%. Это говорит о слабой востребованности научных разработок со стороны бизнеса и его ограниченном участии в финансировании исследований.
Аудиторами также отмечена непоследовательность в управлении научной сферой. В 2021-2025 годах действовали четыре тематических программных документа, три из которых прекращены досрочно. Одновременно в них смягчались отдельные целевые показатели: по затратам на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) – с 2% до 0,5% к ВВП, по росту числа исследователей – с 50% до 7%, по доле частного софинансирования – с 50% до 32%.
Вопросы вызвала и логика постановки научного заказа. На 2025-2027 годы были утверждены 7 приоритетов и 153 специализированных направления, однако при таком широком перечне к приоритетным можно отнести практически любое исследование.
"Научно-технические задания при этом нередко формируются в общем виде, а именно: без конкретного результата, критериев проверки и механизма внедрения. Значительная часть из них не подкреплена отраслевым спросом. Из 393 заданий 2023-2025 годов не реализованы 149 на сумму 67 млрд тенге. Аудиторы также выявили недостатки в системе отбора научных проектов. В частности, конкурсы 2025 года объявлялись с опозданием до 208 дней, что привело к сдвигу всего цикла исследований. Передача экспертных материалов в национальные научные советы задерживалась до 93 дней. По 545 проектам не были учтены предложения экономической экспертизы о снижении финансирования на сумму порядка 12 млрд тенге", – сообщил председатель ВАП.
Кроме того, при отборе проектов сохраняются риски конфликта интересов: 84 из 225 членов научных советов входили в исследовательские группы по 127 проектам на 52 млрд тенге, а 27 членов являлись научными руководителями проектов.
Смаилов особо подчеркнул необходимость повысить отдачу от финансирования, выделяемого государством.
Аудит показал, что 62 млрд тенге были направлены на 79 проектов программно-целевого финансирования без детализации расходов. При этом, даже если итоговый отчет не принят, основная сумма все равно остается у исполнителя: до итоговой оценки ему выплачивается 96-98% стоимости проекта.
"По 176 проектам на 16 млрд тенге не обеспечено достижение конечных результатов. Мониторинг Национального центра государственной научно-технической экспертизы фиксировал отклонения, но это не привело к соответствующим решениям. В 2025 году он охватил более 2 тысяч научных проектов и проектов коммерциализации, выявил нарушения более чем на 3 млрд тенге. Однако национальные научные советы ограничивались принятием информации к сведению", – отметил он.
По его словам, результативность науки зачастую оценивается по формальным критериям: публикациям, охранным документам, актам внедрения. Однако это не доказывает достижения технологического, производственного или иного прикладного результата.
В действующей модели научный проект фактически завершается отчетом, а дальнейшее применение результата системно не отслеживается. В частности, по 60 патентам из выборки аудита не зафиксировано соглашений об их использовании.
"Коммерциализация остается слабым звеном научного цикла. Формальный показатель коммерциализации по данным Фонда науки составил 44%, однако при сопоставимом расчете за отчетный год – только 16%. Реальный рыночный эффект также ограничен. Из 141 завершенного проекта стабильные продажи продукции за последние 3 года обеспечили только 38 проектов, или 27%. Остальные 103 проекта на 22 млрд тенге не достигли ожидаемых результатов по выпуску продукции и объемам продаж. Механизм отчисления недропользователями 1% на НИОКР также не стал полноценным инструментом прикладной науки из-за слабого контроля за исполнением обязательств и отвлечения поступивших средств из научного оборота (на депозиты, ценные бумаги и операции РЕПО)", – заявил Смаилов.
В целом, согласно заключению ВАП, государству необходима более глубокая цифровизация процессов управления и сквозной учет, чтобы эффективно прослеживать полный путь научных проектов от финансирования до результата и внедрения.
Всего по итогам аудита установлены финансовые нарушения на 51 млрд тенге, неэффективное планирование и использование средств – на 47 млрд тенге.
Материалы по 36 случаям переданы в уполномоченные органы для привлечения к административной ответственности. Еще по 3 фактам принято решение о передаче материалов аудита в правоохранительные органы.
Ранее депутат Курултая призвал увеличить сроки финансирования научных исследований в Казахстане.